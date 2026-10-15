Υπόμνημα 7 αιτημάτων στο ΥΠΕΝ καταθέτει το ΤΕΕ Ζακύνθου | Εκτός σχεδίου δόμηση και σχέδια πόλης στην ατζέντα της συνάντησης

Υπόμνημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προετοιμάζει το ΤΕΕ Ζακύνθου, ενόψει συνάντησης με την αρμόδια Υφυπουργό, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, παρουσία του Βουλευτή Ζακύνθου, κ. Διονύση Ακτύπη.

Στο επίκεντρο του εν λόγω υπομνήματος τίθενται επτά καίρια ζητήματα που προβληματίζουν τα μέλη του ΤΕΕ Ζακύνθου, τα σημαντικότερα εκ των οποίων αφορούν την οικοδόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές, αλλά και την μελέτη αναγνώρισης του υπάρχοντος οδικού δικτύου της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Μοθωναίο, Πρόεδρο του Συλλόγου Μηχανικών και του ΤΕΕ Ζακύνθου, στην πρώτη περίπτωση βασικό ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί το «πάγωμα» των αδειών σε οικόπεδα εκτός σχεδίου χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο. Όπως επισημαίνει, εξαιτίας αυτού αφενός οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την δυνατότητα αξιοποίησης των ακινήτων τους και αφετέρου οι ιδιοκτησίες χάνουν την αγοραστική τους αξία.

«Το βασικό θέμα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η εκτός σχεδίου δόμηση σε τυφλά οικόπεδα. Έχει σταματήσει η έκδοση οικοδομικών αδειών εδώ και ένα χρόνο στα οικόπεδα που δεν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, διότι οι υπηρεσίες δόμησης εναρμονίζονται με τις δύο αποφάσεις που είχε βγάλει το ΣτΕ για τις περιπτώσεις της Πάτμου και της Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο έχει παγώσει τις άδειες σε «τυφλά» οικόπεδα που δεν έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο. Εξαιτίας αυτού ελλοχεύει ο κίνδυνος πολλοί ιδιοκτήτες να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους και μειώνεται πάρα πολύ η αγοραστική αξία των ακινήτων τους. Ένα ακίνητο τεσσάρων στρεμμάτων εκτός σχεδίου που δεν είχε πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο και μέχρι πριν από δύο χρόνια μπορούσε να γίνει η οικοδόμησή του, τώρα χάνει και την οικοδομησιμότητά του και την αξία του. Είναι πολύ βασικό και κοινωνικό το θέμα», εξηγεί.

Ως προς αυτό, το ΤΕΕ θα αιτηθεί επανεξέταση του καθεστώτος δόμησης στα «τυφλά» οικόπεδα και μια ομαλότερη μετάβαση, ώστε οι ιδιοκτήτες που το επιθυμούν να προλάβουν να εκδώσουν σχετικές άδειες. «Θα ζητήσουμε να εξεταστεί και πάλι το θέμα της δόμησης στα «τυφλά» οικόπεδα και αν υπάρχει η δυνατότητα για ένα μεταβατικό περιθώριο, προκειμένου να δώσει το δικαίωμα σε όσους έχουν τέτοια οικόπεδα να μπορέσουν να τα οικοδομήσουν», αναφέρει ο κ. Μοθωναίος.

Όσον αφορά την μελέτη αναγνώρισης του οδικού δικτύου, το ΤΕΕ ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών κατηγοριοποίησης των δρόμων. «Δεύτερον, ζητάμε να γίνει κατηγοριοποίηση των δρόμων εκτός σχεδίου, αφού έχει γίνει η μελέτη της καταγραφής τους και την έχει παραλάβει το Υπουργείο, για να ξέρουμε τι είναι κοινόχρηστος χώρος και τι δρόμος εκτός σχεδίου στη Ζάκυνθο. Το Υπουργείο, για να λύσει τα προβλήματα με τους κοινόχρηστους χώρους εκτός σχεδίου, έχει εκπονήσει μια μελέτη η οποία είναι η καταγραφή σε ό,τι φαίνεται ότι είναι δρόμος, είτε είναι λεωφόρος είτε είναι μονοπάτι. Έχει τελειώσει αυτή η μελέτη της καταγραφής και τώρα περιμένουμε τα κριτήρια για να ξεκινήσει και η δεύτερη μελέτη της κατηγοριοποίησης αυτών των δρόμων που βρίσκονται εκτός σχεδίου. Θέλουμε να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, γιατί θεωρούμε ότι θα λύσει τα προβλήματα σε ένα κομμάτι που τα οικόπεδα θεωρούνται αυτή τη στιγμή ‘’τυφλά”», διευκρινίζει ο κ. Μοθωναίος.

Στην ατζέντα της συζήτησης αναμένεται, παράλληλα, να τεθεί η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης των σχεδίων πόλεως για τα οποία εκκρεμούν οι πράξεις εφαρμογής. «Θα θέσουμε το θέμα της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των πέντε σχεδίων πόλεως στη Ζάκυνθο. Έχουν περάσει τριάντα χρόνια και δεν έχει τελειώσει ούτε η πράξη εφαρμογής του Πλάνου, ούτε της Μπόχαλης ,ούτε των Κήπων, ούτε στα Ντουρέικα ,ούτε στα Καμίνια», αναφέρει ο κ. Μοθωναίος.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το ΤΕΕ, μέσω του υπομνήματος που θα καταθέσει στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητά επιπροσθέτως λύση αφενός για το πρόβλημα της υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Δομήσεως και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζακύνθου από Μηχανικούς Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων και αφετέρου την ολοκλήρωση της Μελέτης του Μάστερ Πλαν ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ζακύνθου και την γρήγορη εκπόνηση των σχετικών μελετών εφαρμογής.

Σοφία Βαρδακαστάνη