Εγκαίνια του γραφείου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Βρυξέλλες (φωτο)

Στην εκδήλωση η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου Ν. Μαλαφούρη και ο πρόεδρος του Συλλ. Ξενοδόχων Δ.Ε. Ζακυνθίων Γ. Μάργαρης

Η Ζάκυνθος έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του ανακαινισμένου γραφείου στις Βρυξέλλες, όπου στεγάζεται πλέον η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην εκδήλωση της Τρίτης 13 Οκτωβρίου συμμετείχαν η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων και σύμβουλος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Μάργαρης, εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό και τουριστικό κόσμο του νησιού.

Η λειτουργία του κοινού γραφείου φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τα ευρωπαϊκά όργανα, διευκολύνοντας την ενημέρωση για προγράμματα, την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών. Για τα Ιόνια Νησιά, το ζητούμενο είναι να έχουν πιο άμεση παρουσία στα κέντρα όπου διαμορφώνονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της νησιωτικότητας και στις δυνατότητες στήριξης των τοπικών οικονομιών.

Το μήνυμα της Περιφερειακής Αρχής

Στα εγκαίνια, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, χαρακτήρισε το νέο γραφείο «το σπίτι της Αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων μας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως ανέφερε, οι δύο Περιφέρειες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορούν να συνεργαστούν χωρίς ανταγωνισμό, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και ενισχύοντας την παρουσία τους στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. Ο κ. Τρεπεκλής σημείωσε ακόμη ότι η δημιουργία του γραφείου αποτελεί την υλοποίηση ενός στόχου που είχε θέσει εδώ και χρόνια, από την περίοδο που ήταν δήμαρχος και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων. Όπως είπε, η πρωτοβουλία αυτή ανοίγει έναν νέο δρόμο για την Περιφέρεια, τους Δήμους και τον επιχειρηματικό κόσμο. «Ήταν ένα όνειρο, το οποίο είχα ως Δήμαρχος και ως Πρόεδρος της ΠΕΔΙΝ στα Ιόνια Νησιά. Δεν τα κατάφερα τότε, αλλά ήρθε η ώρα σήμερα να είμαι εδώ και να εγκαινιάζω, μαζί με το φίλο μου τον Χριστόδουλο, σε αυτόν τον ωραίο και φιλόξενο χώρο, ένα νέο βήμα για την Περιφέρειά μου, για τους Δήμους και βεβαίως για τον επιχειρηματικό κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι το γραφείο να μη λειτουργεί μόνο ως σημείο εκπροσώπησης, αλλά και ως πρακτικό εργαλείο για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων, την προώθηση της νησιωτικότητας και τη σύνδεση των τοπικών φορέων με ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες. Το επόμενο στοίχημα είναι αυτή η παρουσία να αποκτήσει ουσιαστικό αποτέλεσμα για τα νησιά, μέσα από χρηματοδοτήσεις, νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και παρεμβάσεις που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Τα εγκαίνια

Η τελετή των εγκαινίων τελέστηκε από κοινού από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη και τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή. Τον αγιασμό του χώρου τέλεσε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, Αρχιμανδρίτης Φιλάδελφος Καφαλής.

Το αναβαθμισμένο Γραφείο λειτουργεί πλέον ως ένας κοινός αυτοδιοικητικός κόμβος, ο οποίος:

• Υποστηρίζει την άμεση και αποτελεσματική διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων και κονδυλίων,

• Προωθεί τη νησιωτικότητα στον διάλογο που εξελίσσεται για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, αλλά και γενικότερα τις θέσεις των δύο Περιφερειών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κέντρα λήψης αποφάσεων,

• Παρέχει άμεση ενημέρωση των στελεχών της Ε.Ε. και του Ευρωκοινοβουλίου για τη συμμετοχή των Περιφερειών στον διάλογο για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα 2028-2024,

• Εξασφαλίζει τη βέλτιστη δικτύωση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών συνεργασιών,

• Αποτελεί ανοικτό σημείο ενημέρωσης και διασύνδεσης για τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, τις επιχειρήσεις και τους φορείς των Ιονίων Νήσων με ευρωπαϊκά προγράμματα και εταίρους.

Γεωργία Καλαμαρά