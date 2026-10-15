Ν. Γιακουμέλος: «Ο μπλε κάδος πρέπει να έχει μόνο καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό»

Ενημέρωση πριν από τους ελέγχους και τα πρόστιμα

Την ουσιαστική εφαρμογή της ανακύκλωσης ανακοίνωσε ο Δήμος Ζακύνθου, με στόχο τη μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Νίκο Γιακουμέλο, επί χρόνια η ανακύκλωση στην Ζάκυνθο δεν γινόταν ουσιαστικά. «Από τότε που ανέλαβα Αντιδήμαρχος Καθαριότητας έλεγα ότι ασελγούμε στη Ζάκυνθο, διότι η ανακύκλωσή μας αδειάζεται κάτω στο χώρο του ΚΔΑΥ. Επί χρόνια η ανακύκλωση έφευγε από τη Ζάκυνθο και ταξίδευε με το καράβι στο Αγρίνιο. Από εκεί μας επέστρεφαν πίσω το 40 με 50% σε υπόλειμμα, το οποίο ήταν σκουπίδια. Πηγαίναμε τα σκουπίδια της Ζακύνθου βόλτα. Η διαδικασία αυτή επιδοτούταν από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Όταν τελείωσε, αδειάζαμε την ανακύκλωση κάτω, την φορτώναμε και την πηγαίναμε στο Αγρίνιο. Αυτή η ανακύκλωση, επειδή ήταν σύμμεικτα απορρίμματα, γινόταν σκουπίδια. Γνωρίζει ο Ζακυνθινός λαός την κάκιστη κατάσταση που επικρατούσε εκεί με τα εκατομμύρια ποντίκια και με την δυσοσμία και την δυσωδία που υπήρχε στο συγκεκριμένο χώρο. Τότε, έλεγα ότι δεν μπορώ να κουνήσω το δάχτυλο στον πολίτη, μέχρι να φτιάξουμε την υποδομή μας, προκειμένου να γίνεται πραγματικά και ουσιαστικά η διαδικασία , να ξεκινήσουμε να ενημερώσουμε την κοινωνία και να την παρακαλέσουμε να μας ακολουθήσει», σημειώνει.

Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας αναφέρει ότι στο παρόν συγκεντρώνονται περίπου τριάντα τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών ημερησίως, οι οποίοι μεταφέρονται στο κινητό ΚΔΑΥ και, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγούνται απευθείας προς επεξεργασία. «Τώρα, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάληψης καθηκόντων από την ανάδοχο εταιρεία που μαζεύει τα σύμμεικτα απορρίμματα. Ως Δημοτική Αρχή, έχουμε αποφασίσει να επικεντρωθούμε στον μπλε κάδο. Ο όγκος του ανακυκλώσιμου υλικού που μαζεύουμε από τις επιχειρήσεις με τις αρπάγες, το χαρτί δηλαδή, αλλά και από τον μπλε κάδο είναι περίπου στις δύο νταλίκες. Αυτές οι δύο νταλίκες ισοδυναμούν περίπου στους τριάντα τόνους υλικό την ημέρα. Αυτό οδηγείται με τις κλειστού τύπου νταλίκες μας στο κινητό ΚΔΑΥ που έχει στηθεί εδώ και ένα χρόνο. Έχουμε ενημερώσει την «Μεσόγειο» ότι από εδώ και πέρα οι δύο νταλίκες με τα ανακυκλώσιμα θα πηγαίνουν κατευθείαν προς επεξεργασία του συγκεκριμένου υλικού».

«Το 90% στους μπλε κάδους είναι απορρίμματα»

Όπως αναφέρει ακολούθως ο κ. Γιακουμέλος, το 90% των υλικών στους μπλε κάδους είναι απορρίμματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σωστή διαλογή. Παράλληλα, ζητά από τους πολίτες να εμπιστευτούν τη νέα προσπάθεια και να τοποθετούν στους μπλε κάδους αποκλειστικά καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά.«Αναμένω τα μετρήσιμα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, διότι, από ό,τι μου λένε οι εργαζόμενοί μας, δυστυχώς, στον μπλε κάδο είναι κατά 90% απορρίμματα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, σε ποιο στάδιο υπάρχουμε. Καταλαβαίνω – και πρέπει να δώσω στην κοινωνία ένα ελαφρυντικό- ότι έχασε την εμπιστοσύνη της στην αυτοδιοίκηση με όλα αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία τριάντα χρόνια. Όμως, και εγώ προσωπικά ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και οι συνάδελφοί μου, ο Παύλος ο Μαλούχος και ο Σπύρος ο Φαραός, θα δώσουμε τη μάχη μας. Λέμε στον κόσμο ότι θα πρέπει να μας εμπιστευτεί. Θα πρέπει μαζί να ξεκινήσουμε και αυτά τα οποία ανακοινώσαμε να γίνουν πράξη. Ο μπλε κάδος πρέπει να έχει μόνο καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό στα ρεύματα τα οποία περιγράφουμε. Τίποτα άλλο δεν μπαίνει στον μπλε κάδο».

Τι επιτρέπεται στους μπλε κάδους

Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα κοινά απορρίμματα και να τοποθετούν στους μπλε κάδους χύμα, χωρίς σακούλα, αποκλειστικά καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά από τα παρακάτω ρεύματα:

– Πλαστικό: πλαστικά μπουκάλια νερού και αναψυκτικών, πλαστικά δοχεία απορρυπαντικών, χλωρίνης κ.ά.

– Μέταλλο: κουτάκια αλουμινίου από αναψυκτικά και άλλα ποτά, καθώς και μεταλλικές κονσέρβες από λευκοσίδηρο.

– Χαρτί και χαρτόνι: καθαρά χαρτιά, χαρτοκιβώτια και χάρτινες συσκευασίες.

Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να είναι άδεια και καθαρά, χωρίς υπολείμματα τροφών, οργανικών ή άλλων ρυπογόνων υλικών. Δεν επιτρέπεται η ανάμειξή τους με κοινά σκουπίδια, ούτε η τοποθέτησή τους μέσα σε δεμένες σακούλες. Ειδικά τα χάρτινα κουτιά και τα χαρτόνια πρέπει να είναι σπασμένα ή διπλωμένα και να τοποθετούνται στοιβαγμένα μέσα στον μπλε κάδο, ώστε να καταλαμβάνουν τον μικρότερο δυνατό χώρο.

«Στα σκαριά» η καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών

Ο κ. Γιακουμέλος αναφέρθηκε εκ νέου στην έναρξη καμπάνιας για τη σχετική ενημέρωση των πολιτών. «Ξεκινάμε την καμπάνια για τη διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Προγραμματίζουμε μια συνάντηση που θα γίνει με κάλεσμα σε όλους τους προέδρους, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους πολίτες, για να ενημερωθούν και να παρουσιάσουμε το φυλλάδιό μας. Πιστεύω ότι με πολύ δυναμική παρουσία, αγάπη, συνεννόηση, συνεργασία θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα. Εμείς όμως δεν ήρθαμε για να το παίξουμε αντιδήμαρχοι. Δεν μας κάνει η καρέκλα. Ήρθαμε για τα δύσκολα. Θέλουμε να υπηρετήσουμε τον τόπο μας και, στο τέλος της θητείας μας, να έχουμε βάλει ένα πετραδάκι στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας», υπογράμμισε.

Όπως διευκρινίζεται από την πλευρά του Δήμου , οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη συμπεριφορά θα επιφέρει την επιβολή προστίμου. Ο κ. Γιακουμέλος, αναφερόμενος στη διαδικασία των ελέγχων, υποστήριξε ότι στόχος δεν είναι η είσπραξη χρημάτων, αλλά η σωστή εφαρμογή της ανακύκλωσης και η αξιοποίηση των δημοτικών πόρων προς όφελος των πολιτών της Ζακύνθου. «Ο έλεγχος των επιχειρήσεων είναι μια απλή διαδικασία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κάδους μέσα στις επιχειρήσεις τους. Οπότε, είναι πολύ απλή αυτή η ιστορία. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τους εκτεθειμένους κάδους που πηγαίνει ο κόσμος και αφήνει τα απορρίμματά του. Εκεί θα είμαστε λίγο φειδωλοί. Πρέπει πρώτα να ενημερώσουμε την κοινωνία και μετά να βάλουμε πρόστιμα. Από την ώρα που θα ενημερωθεί, όπου θα διαπιστώνεται παράβαση, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου μας θα υπάρχει και το ανάλογο πρόστιμο. Έχουμε κάνει τριάντα χρόνια να ακολουθήσουμε ένα συνολικό σχεδιασμό. θα κάνουμε λίγη ακόμα υπομονή. Δεν έχουμε στο μυαλό μας να βγάλει ο Δήμος χρήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία και να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Θέλουμε, όμως, να είναι ένα επιβαλλόμενο μέτρο. Από τη στιγμή που θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή κοινωνία, δεν μπορούμε να λειτουργούμε κατά το δοκούν. Άλλωστε, θα είναι κρίμα να δαπανά ο Δήμος χρήματα για να κάνει ανακύκλωση, που δεν θα είναι ανακύκλωση. Πρέπει, λοιπόν, να βάλουμε κάτω και τα οικονομικά μεγέθη. Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε διαδικασίες για μεσοβέζικες λύσεις. Εμένα με ενοχλεί, διότι τα χρήματα του ζακυνθινού λαού πρέπει να πιάνουν τόπο».

Σοφία Βαρδακαστάνη