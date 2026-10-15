Γ. Τσουρουνάκης σε Δήμαρχο για τον αγωγό στα ορεινά: «Πού πήγαν τα λεφτά;» | Ζητά άμεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

✅H απάντηση μετά τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου για τον αγωγό

✅Η «Δύναμη Ελπίδας» ζητά άμεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον αγωγό των ορεινών και καλεί τον Δήμαρχο να απαντήσει στα 22 ευρήματα της προσωρινής έκθεσης ελέγχου της Διαχειριστικής

Σε νέα δημόσια παρέμβαση για το έργο ύδρευσης των ορεινών κοινοτήτων προχώρησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», Γιώργος Τσουρουλάκης, μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, το πρωί της Τετάρτης (14/10) για την προσωρινή έκθεση ελέγχου και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει ο Δήμος.

Η παράταξη ζητά να συγκληθεί άμεσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ευρήματα της έκθεσης και την πορεία του έργου. Στην ανακοίνωσή της επαναφέρει, μάλιστα, το ερώτημα για τη διαχείριση των χρημάτων, το οποίο είχε θέσει και ο Δήμαρχος κατά τη συνέντευξη Τύπου, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Στασινόπουλος είχε αναφέρει ότι ο Δήμος και η ΔΕΥΑΖ συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε μέσα σε 15 ημέρες να παρουσιάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο αναλυτικές απαντήσεις για τα ευρήματα της προσωρινής έκθεσης. Είχε, επίσης, υποστηρίξει ότι τα εντάλματα πληρωμής εκδίδονται στο όνομα του αναδόχου, Αλαβέρα, ενώ κάλεσε τον κ. Τσουρουνακη, εφόσον διαθέτει διαφορετικά στοιχεία για τη διαχείριση των χρημάτων, να τα καταθέσει στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, ο Δήμαρχος υπερασπίστηκε τις υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΖ, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να εμπλέκονται υπηρεσιακοί παράγοντες στην πολιτική αντιπαράθεση. Επανέλαβε, τέλος, ότι βασικός στόχος της δημοτικής αρχής είναι να ολοκληρωθεί το έργο, ώστε να δοθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης των ορεινών περιοχών.

🔸«Η ώρα των απαντήσεων έφτασε»

Απαντώντας στις δηλώσεις του Δημάρχου, η «Δύναμη Ελπίδας» υποστηρίζει ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις, οι συγγνώμες και οι εξηγήσεις δεν αρκούν πλέον και ζητά να συζητηθεί το θέμα θεσμικά, με συγκεκριμένες απαντήσεις για κάθε σημείο της έκθεσης. «Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, η ώρα των απαντήσεων έφτασε!», αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει άμεσα συνεδρίαση με την παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η παράταξη χαρακτηρίζει το έργο του αγωγού μια ανοιχτή πληγή για τη Ζάκυνθο, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα της ύδρευσης των ορεινών ταλαιπωρεί τους κατοίκους εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, συνδέει την κριτική της με τα 22 ευρήματα που, όπως αναφέρει, καταγράφονται στην προσωρινή έκθεση ελέγχου και καλεί τον κ. Στασινόπουλο να δώσει εξηγήσεις ένα προς ένα. Στο ίδιο πλαίσιο, επαναφέρει το ερώτημα που είχε τεθεί και στη συνέντευξη Τύπου, σχετικά με το πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα του έργου, ζητώντας από τη δημοτική αρχή να απαντήσει δημόσια. «Μήπως τελικά εσείς οφείλετε μια μεγάλη συγγνώμη στους Ζακυνθινούς;», αναφέρει η ανακοίνωση, απευθυνόμενη στον Δήμαρχο, ενώ καταλήγει με το ερώτημα: «Πού πήγαν τα λεφτά, κύριε Δήμαρχε;».

Η «Δύναμη Ελπίδας» επιμένει στην ανάγκη άμεσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να παρουσιαστούν τα στοιχεία και να δοθούν απαντήσεις για την πορεία του έργου, το οποίο παραμένει κρίσιμο για την υδροδότηση των ορεινών κοινοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωρινή έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προτείνει την ανάκτηση ποσού 807.254,91 ευρώ, ενώ αναφέρεται και στην κίνηση διαδικασιών για την έκπτωση του αναδόχου. Τα ευρήματα και οι σχετικές προτάσεις βρίσκονται ακόμη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου, καθώς αναμένονται οι απαντήσεις του Δήμου και της ΔΕΥΑΖ.

Γεωργία Καλαμαρά