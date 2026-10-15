Πάτρα: 13 άτομα στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης

Δεκατρία είναι τα άτομα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, έπειτα από περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, όπως καταγγέλθηκε, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, μετά από brunch ορισμένοι από τους πολίτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ άλλοι μετέβησαν με δικά τους μέσα.

Όλοι οι ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.

Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος, ωστόσο, λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα.

Παράλληλα, η Αστυνομία ενημέρωσε τη Διεύθυνση Υγείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι υγειονομικοί έλεγχοι.