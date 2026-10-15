ΔΥΠΑ: Έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις Σχολές Μαθητείας στον Τουρισμό και στη Φιλοξενία

Εκπνέει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητευομένων στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 23.59.Δικαίωμα εγγραφής στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τουρισμό και στη φιλοξενία:

Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου

Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης

Τεχνίτης επισιτισμού

Σύφωνα με τη ΔΥΠΑ, για την ειδικότητα «υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών, επιπέδου Β2.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με κωδικούς TAXISnet, μέσω του gov.gr

Εκπαίδευση και αμειβόμενη μαθητεία

Οι επτά ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο και συνδυάζουν τη θεωρητική και την εργαστηριακή κατάρτιση με τη μάθηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα μάθησης στη σχολή πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ η μαθητεία διεξάγεται σε εργασιακό χώρο από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αμοιβή ίση με το 95% του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη.

Με βάση το ημερομίσθιο των 41,09 ευρώ που αναφέρεται στο πρόγραμμα, η ημερήσια αμοιβή διαμορφώνεται σε 39,04 ευρώ.

Εκτός των παραπάνω, οι μαθητευόμενοι των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και λαμβάνουν δωρεάν βιβλία και βοηθήματα, εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ και ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες, με αποδοχές, καθώς και αναβολή στράτευσης.

Οι ειδικότητες ανά σχολή

Για το σχολικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες ειδικότητες:

Καλαμάκι Αττικής, Ηράκλειο Κρήτης και Ρόδος: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης, υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου και τεχνίτης επισιτισμού.

Μυτιλήνη και Πάτρα: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και τεχνίτης επισιτισμού.

Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα: Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου.