Οι δημιουργίες του Ζακυνθινού σχεδιαστή μόδας Νίκου Αλιάζη πρωταγωνίστησαν στο τηλεοπτικό σόου GNTM

Ο Ζακυνθινός σχεδιαστής μόδας Νίκος Αλιάζης συνεργάστηκε για ακόμη μία φορά με την παραγωγή του τηλεοπτικού διαγωνισμού Greece’s Next Top Model (GNTM), δημιουργώντας ενδύματα για τις ανάγκες του επεισοδίου που προβλήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Το επεισόδιο είχε ως κεντρικό στοιχείο μια ιδιαίτερη δοκιμασία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν τα αέρινα υφάσματα, η κίνηση και η δυναμική της μόδας. Για τις ανάγκες της παραγωγής, ο σχεδιαστής και η ομάδα του δημιούργησαν ειδικά σχεδιασμένα ενδύματα, για την κατασκευή καθενός από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν περίπου 20 μέτρα υφάσματος. Οι δημιουργίες χαρακτηρίζονταν από εντυπωσιακούς όγκους, ανάλαφρες γραμμές και αέρινα υφάσματα, σχεδιασμένα ώστε να αναδεικνύουν την κίνηση και να δημιουργούν ένα ξεχωριστό οπτικό αποτέλεσμα μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Οι δημιουργίες του Νίκου Αλιάζη έντυσαν τις διαγωνιζόμενες και τους διαγωνιζόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, αποτελώντας βασικό στοιχείο της αισθητικής της δοκιμασίας. Η συγκεκριμένη παρουσία σηματοδοτεί μία ακόμη συνεργασία του σχεδιαστή με το δημοφιλές fashion show, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, την τεχνική αρτιότητα και τις δυνατότητες της σύγχρονης ελληνικής υψηλής ραπτικής.