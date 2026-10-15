Ηράκλειο: Χιλιάδες ευρώ πίσω ζητούν από συνταξιούχους του ΟΓΑ λόγω «νομικού κενού»

Μπροστά σε ένα απίστευτο οικονομικό και ψυχολογικό αδιέξοδο βρίσκονται ξαφνικά χιλιάδες ηλικιωμένοι συνταξιούχοι του ΟΓΑ στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα.

Ένα σοβαρό νομικό κενό στις συντάξεις χηρείας έρχεται να ανατρέψει τη ζωή ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι καλούνται τώρα να επιστρέψουν στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρογκα ποσά που αγγίζουν ακόμη και τα 12.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάφορης αυτής αδικίας είναι η περίπτωση μιας 80χρονης γυναίκας από το Ηράκλειο, η οποία από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε να χρωστά 10.000 ευρώ, βυθίζοντας την οικογένειά της σε έναν αληθινό εφιάλτη, χωρίς καμία δική της υπαιτιότητα.

Μεγάλα ποσά

Η κόρη της συνταξιούχου, μιλώντας στην «Π» και στο patris.gr, εξηγεί ότι οι εξαιρέσεις του νόμου δημιουργούν συνθήκες μεγάλης ανισότητας και αυτό είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να λυθεί και μάλιστα άμεσα με νομοθετική ρύθμιση. Η ίδια μάλιστα, όπως τονίζει, για να προστατευθεί η μητέρα της και να μην κλονιστεί η υγεία της, δεν την έχει ενημερώσει και για τον λόγο αυτόν έχει επωμιστεί τη διαχείριση αυτής της δύσκολης υπόθεσης η οικογένεια.

Όπως σημειώνει, είναι το λιγότερο απαράδεκτο να ταλαιπωρούν με τέτοιο τρόπο ηλικιωμένους ανθρώπους και να τους αναγκάζουν να προσφύγουν δικαστικά για να βρουν το δίκιο τους, το οποίο τους στερεί το νομικό κενό που υπάρχει.

Ειδικότερα όπως προκύπτει, ενώ ψηφίστηκε νόμος που προστατεύει τις συντάξεις χηρείας και προβλέπει ότι δεν θα μειώνονται από το 70% στο 35%, δυστυχώς υπάρχει ένα κενό στο οποίο κατακρημνίζονται οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο, με αποτέλεσμα σήμερα βρίσκονται να χρωστούν χρηματικά ποσά της τάξεως των 10.000 έως και 12.000 ευρώ.

Ακάλυπτοι οι συνταξιούχοι μετά το 2016

Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναστάτωση, καθώς άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και οι οικογένειές τους ζουν ένα πραγματικό εφιάλτη χωρίς τέλος.

Συγκεκριμένα μένουν «ακάλυπτοι» οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έπαιρναν σύνταξη μετά από το 2016, γιατί αυτό είναι το όριο που βάζει ο νόμος, με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκτός της νέας ρύθμισης και να καλούνται να επιστρέψουν πίσω ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που αντιστοιχούν στη μείωση της προσωπικής σύνταξης γήρατος από το 70 στο 35%.

Στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερήλικες με προβλήματα υγείας και δυσκολίες, οι οποίοι ενημερώθηκαν εκ των υστέρων ότι πρέπει να επιστρέψουν πίσω χρήματα της σύνταξής τους και -όπως είναι φυσικό- σε αυτή την ηλικία βυθίζονται σε ένα μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο.

Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Άννα Μεμετζή, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα αξιολογεί ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας είναι αναγκασμένοι να κινηθούν νομικά και όπως τονίζει, είναι σίγουρο ότι θα δικαιωθούν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο και ασφαλώς είναι πολυδάπανη.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση, για να καλυφθούν οι εκατοντάδες των περιπτώσεων των ηλικιωμένων ανθρώπων που σήμερα είναι κυριολεκτικά στον «αέρα».

ΠΗΓΗ:in.gr