Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί – Απεργιακές κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία στις 21 Οκτωβρίου και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στις 12 μ. στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη στις 11.30 π.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου και αντίστοιχα σε όλη την Ελλάδα, καλεί η ΔΟΕ τους δασκάλους και νηπιαγωγούς.

«Η κατάσταση στη δημόσια Εκπαίδευση έχει φτάσει πια – παρότι είναι ακόμα αρχή του σχολικού έτους – σε οριακό σημείο. Οι εκπαιδευτικοί απεργούμε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, για ουσιαστική στήριξη του εκπαιδευτικού μας έργου ώστε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια, για σχολεία ασφαλή, για την ικανοποίηση των μορφωτικών αναγκών των παιδιών μας, για δημόσια και δωρεάν Παιδεία, απέναντι στην εμπορευματοποίηση και στην κατηγοριοποίηση σχολείων – μαθητών – εκπαιδευτικών με μέσο τόσο την “αξιολόγηση” που επιχειρεί η κυβέρνηση της ΝΔ όσο και την εκχώρηση τμημάτων της στον ιδιωτικό τομέα», σημειώνει στην σχετική ανακοίνωση της, η ΔΟΕ.

Περιγράφοντας την κατάσταση που διαμορφώνεται στους χώρους της Εκπαίδευσης, η ΔΟΕ τονίζει: «Η πλήρης αδιαφορία της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘΑ να λύσει τα οξυμένα καθημερινά προβλήματα της Εκπαίδευσης, η αυξανόμενη εντατικοποίηση και εργασιακή εξουθένωση, απόρροια των όρων με τους οποίους ζούμε και εργαζόμαστε, έχουν οδηγήσει στην απαξίωση το επάγγελμα του εκπαιδευτικού».

Στάση εργασίας των καθηγητών

Απέναντι σε αυτά, θέτει μια σειρά αιτήματα για τις αποδοχές και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, για τη χρηματοδότηση, τις υποδομές και τη στελέχωση των σχολείων κ.ά. Θυμίζουμε ότι και η ΟΛΜΕ έχει πάρει απόφαση για τις 21 Οκτώβρη, κηρύσσοντας τρίωρη στάση εργασίας 11.00 – 14.00 και καλώντας τις ΕΛΜΕ να κηρύξουν συμπληρωματικές στάσεις εργασίας για μετατροπή της απεργίας σε 24ωρη. Καλεί επίσης στη συγκέντρωση στα Προπύλαια και σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Στο πόδι και οι μαθητές

«Δεν έχουμε καμία άλλη υπομονή και καμία εμπιστοσύνη σε όσους παίζουν με τις ζωές, την Παιδεία και το μέλλον μας. Σήμερα, τον 21ο αιώνα, μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό, σύγχρονο, πραγματικά νέο και καλό σχολείο, και όχι να συμβιβαζόμαστε με την κατάσταση. Ομως αξία στις ζωές μας θα δώσουμε εμείς! Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Τώρα εμπιστευόμαστε τη δική μας δύναμη», δηλώνουν οι μαθητές, που θέτουν επίσης μια σειρά αιτήματα. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί στις 21 Οκτώβρη στη συγκέντρωση στα Προπύλαια και σε κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.Σε συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε πάνω από 35 ακόμα πόλεις σε όλη τη χώρα στις 21 Οκτώβρη καλεί και το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, με την ορμή από την επιτυχημένη κινητοποίηση με την κατασκήνωση στο Σύνταγμα για το κόστος σπουδών.

Αντίστοιχα, απόφαση για στάση εργασίας στις 21 Οκτώβρη έχει πάρει η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ) και καλεί στα συλλαλητήρια.

Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑΑ) επίσης κήρυξε 24ωρη απεργία στις 21 Οκτώβρη και καλεί στη συγκέντρωση στα Προπύλαια. Παράλληλα διοργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα Πέμπτη στις 14.00 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Ξενίας 24), με διευκολυντική στάση εργασίας (13.00 – 15.00), για τα πάνω από 2.500 κενά στα σχολεία και στα ΚΕΔΑΣΥ και τις μειωμένες κατά 56,6% προσλήψεις στην Αττική.

Στην Πάτρα

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πάτρας με τη σειρά της καλεί σε ξεσηκωμό και συγκέντρωση στις 21 Οκτώβρη στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Για την οργάνωση της συμμετοχής και του αγώνα σε κάθε σχολείο, η Συντονιστική καλεί σε συνάντηση μαθητών από όλα τα σχολεία της πόλης το Σάββατο 17 Οκτώβρη, στις 6.30 μ.μ. στο 2ο Γυμνάσιο Πατρών, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία από μαθητικά συγκροτήματα.

ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr