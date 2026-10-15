«Ανακαινίζω»: 94.000 προεγκρίσεις ενόψει της δεύτερης φάσης – Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της δεύτερης φάσης του προγράμματος «Ανακαινίζω», με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, η δεύτερη φάση της πλατφόρμας αναμένεται να ανοίξει σύντομα, έπειτα από συνεννόηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν εκδοθεί 94.000 προεγκρίσεις, από τις οποίες οι 14.000 αφορούν κλειστές κατοικίες και οι 80.000 κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες τους.

Στη δεύτερη φάση, οι δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μεταξύ των εγγράφων που θα απαιτηθούν περιλαμβάνονται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου ή πολύτεκνου, καθώς και πιστοποιητικά για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπου απαιτούνται.

Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών αυτών αποτελεί βασικό βήμα για την οριστικοποίηση της αίτησης και την προώθηση της διαδικασίας χρηματοδότησης.

Σημεία προσοχής για τους ιδιοκτήτες

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται κατά την επιλογή των επαγγελματιών που θα αναλάβουν τις εργασίες ανακαίνισης.

Όπως επισημαίνει ο πολιτικός μηχανικός Γιάννης Ρέντζος, είναι σημαντικό να αποφεύγονται υπερβολικές προσφορές που ενδέχεται να σχετίζονται με το πρόγραμμα επιδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγχουν την αξιοπιστία των επαγγελματιών, την επαγγελματική τους παρουσία, την ύπαρξη ΑΦΜ και καταστήματος, καθώς και τις αξιολογήσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να διασφαλίσουν τη συνεργασία με αξιόπιστες επιχειρήσεις.

Διαδικασία καταβολής της επιδότησης

Η πρώτη δόση της επιδότησης, που αντιστοιχεί στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, αναμένεται να καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το υπόλοιπο 40% θα καταβληθεί με την αποπληρωμή των εργασιών, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή των εργασιών εντός 18 μηνών.

Ύψος επιδότησης και στόχοι του προγράμματος

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ, με ανώτατο ποσό τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ποσοστό επιδότησης δύναται να καλύψει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών, προσφέροντας σημαντική οικονομική διευκόλυνση στους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να ανακαινίσουν τα ακίνητά τους.

Το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην αναβάθμιση κατοικιών που παραμένουν κλειστές όσο και στη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των κατοικιών που χρησιμοποιούνται ήδη.

Ενταξη ανοιχτών κατοικιών στο πρόγραμμα

Για τους ιδιοκτήτες ανοιχτών κατοικιών, η ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων.

Η δεύτερη φάση αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους δικαιούχους που έχουν λάβει προέγκριση, καθώς θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν στην υποβολή των απαραίτητων εγγράφων και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

ΠΗΓΗ:tanea.gr