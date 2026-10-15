Πάνω από 200 ζώα σε μία κατοικία στη Θεσσαλονίκη – Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ

Σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης εντοπίστηκαν 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες σε κατοικία 54χρονης, η οποία συνελήφθη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμα, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Θέρμης συνέλαβαν τη γυναίκα, έπειτα από επεισόδιο που είχε με 35χρονη, από την Αλγερία, κατά το οποίο φέρεται να την απείλησε.

Στον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 54χρονη διατηρούσε στην οικία της τουλάχιστον 200 ζώα, μεταξύ των οποίων, 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, τα ζώα δεν διέθεταν άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους.

ΠΗΓΗ:efsyn.gr