Πλησιάζει το «σκοτάδι» του χειμώνα στη Ζάκυνθο…

Μόλις τελειώσει το καλοκαίρι και αρχίσει να μπαίνει ο χειμώνας, το νησί αλλάζει πρόσωπο.

Μαγαζιά κατεβάζουν ρολά, καφετέριες κλείνουν, οι δρόμοι αδειάζουν και στην πλατεία. Εκεί που το καλοκαίρι δεν έβρισκες εύκολα να καθίσεις, τώρα μετράς τους ανθρώπους στα δάχτυλα. Κάνεις μια βόλτα στο κέντρο και σε πιάνει στεναχώρια. Η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο αποκρουστική. Η μοναδική μέρα που θα δεις λίγο περισσότερο κόσμο έξω είναι η Κυριακή. Και το χειρότερο είναι πως πίσω από κάθε κλειστό μαγαζί υπάρχει ένας άνθρωπος που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, μια οικογένεια, με έξοδα και αγωνίες. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο. Και αυτό είναι μια αλυσίδα, που όταν θα κλείσουν τα μαγαζιά μετά δεν θα υπάρχει κόσμος να κυκλοφορήσει γιατί δεν θα έχει που να πάει. Και τελικά, πρέπει η Ζάκυνθος να «ζει» μόνο τέσσερις μήνες τον χρόνο;

Κυριακή Βυθούλκα