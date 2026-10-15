Ο αγωγός, τα 807.000 ευρώ και οι Ζακυνθινοί που περιμένουν… νερό

Η προσωρινή έκθεση της Διαχειριστικής για τον αγωγό στα ορεινά βάζει στο τραπέζι σοβαρά ζητήματα για τις εργασίες που έχουν πιστοποιηθεί, τα χρήματα που έχουν πληρωθεί και την πορεία του έργου.

Η έκθεση προτείνει την επιστροφή 807.254 ευρώ και την κίνηση διαδικασιών για την έκπτωση του εργολάβου. Ο Δήμαρχος, από την πλευρά του, λέει ότι η έκθεση είναι προσωρινή, ότι οι υπηρεσίες θα απαντήσουν και ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με κάθε τρόπο. Και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση συνεχίζεται…

Αρχικά να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την τελική κρίση της Διαχειριστικής, ούτε γνωρίζουμε αν οι απαντήσεις του Δήμου και της ΔΕΥΑΖ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, όμως υπάρχουν κάποια λογικά ερωτήματα που θέτουν αυτή την περίοδο οι συμπολίτες μας για αυτή την υπόθεση… Πώς φτάσαμε ως εδώ; Πώς ένα έργο με τόσο μεγάλη ιστορία εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί; Και αν οι εργασίες είχαν πιστοποιηθεί, πώς εξηγούνται όσα αναφέρει η έκθεση για εξοπλισμό που βρέθηκε σε αποθήκη, για εργασίες που δεν είχαν ολοκληρωθεί και για τμήματα του έργου που δεν εντοπίστηκαν στην αυτοψία; Αυτά τα ερωτήματα χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις. Όχι γιατί πρέπει να κατηγορηθεί κάποιος, αλλά γιατί μιλάμε για δημόσιο χρήμα. Και όταν υπάρχει πρόταση να επιστραφούν περισσότερα από 800.000 ευρώ, ο κόσμος δικαιούται να γνωρίζει τι έχει συμβεί.

Ο Δήμαρχος υποστηρίζει ότι προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί το έργο, ακόμη και αν χρειαστεί να βάλει χρήματα ο Δήμος… Από την άλλη, όμως, δεν αρκεί να τελειώσει ένα έργο όπως όπως. Πρέπει να τελειώσει σωστά, να τηρηθούν οι διαδικασίες και να είναι ξεκάθαρο ποιος πληρώνει τι και για ποιο λόγο. Αν ο εργολάβος κηρυχθεί έκπτωτος, τι θα γίνει μετά; Αν δεν κηρυχθεί, με ποιον τρόπο θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα; Αυτά θα πρέπει να απαντηθούν, γιατί οι κάτοικοι των ορεινών δεν μπορούν να περιμένουν άλλα δέκα χρόνια, όπως φοβάται ο Δήμαρχος.

Πάμε τώρα και στο θέμα της κόντρας με την αντιπολίτευση. Ο κ. Στασινόπουλος απάντησε στον κ. Τσουρουνάκη υπερασπίστηκε τις υπηρεσίες του Δήμου και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι άλλα λέει δημόσια και άλλα κάνει για το έργο. Η αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει τη δημοτική αρχή και να ζητά εξηγήσεις. Το ίδιο δικαίωμα έχει, όμως, και ο πολίτης να περιμένει από όλους σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες.Αν υπάρχουν ευθύνες, πρέπει να αποδοθούν με βάση τα στοιχεία. Αν υπάρχουν εξηγήσεις για τα ευρήματα της έκθεσης, πρέπει να δοθούν.

Η ανακοίνωση του Δημάρχου ότι σε 15 ημέρες θα ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα πρώτο βήμα. Εκεί θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα ένα προς ένα και να γίνει σαφές τι θα ακολουθήσει. Οι κάτοικοι των ορεινών – και όχι μόνο – θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Σίγουρα, πρέπει να πέσει φως στην υπόθεση, να προστατευτούν τα χρήματα του δημοσίου και να ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν οι πολίτες…

Γεωργία Καλαμαρά