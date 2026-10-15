Κάθε χρόνο τα ίδια με τα φρεάτια

Όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις, ο Δήμος προχωρά σε παρεμβάσεις για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των φρεατίων.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι κάθε χρόνο βρισκόμαστε να συζητάμε τα ίδια ζητήματα, με τα φρεάτια να είναι παλιά, να παρουσιάζουν φθορές και να δημιουργούν προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Οι πρόσφατες πλημμύρες ανέδειξαν ένα μόνο μέρος του προβλήματος.

Σίγουρα, η ευθύνη δεν βαραίνει αποκλειστικά τον Δήμο, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι πολίτες εμποδίζουν τη διέλευση του νερού, φράζοντας τις σχάρες των φρεατίων ή παρεμβαίνοντας με άλλους τρόπους. Αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται και στα χωριά, όπου κλείνονται ή δεν καθαρίζονται οι τάφροι, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η φυσική απορροή των νερών και να δημιουργούνται προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε.

Χρειάζονται, λοιπόν, άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές, με συστηματικό έλεγχο και συντήρηση των φρεατίων, αλλά και αποκατάσταση των φθορών όπου αυτές υπάρχουν. Την ίδια στιγμή, όμως, απαιτείται και η συνεργασία των κατοίκων, ώστε να μην επιβαρύνουν την κατάσταση με ενέργειες που εμποδίζουν την απορροή των νερών. Γιατί η αντιπλημμυρική προστασία είναι υπόθεση όλων και δεν μπορεί κάθε φθινόπωρο να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα.

Διονύσης Μπινιώρης