Η νέα εποχή των φορολογικών ελέγχων – Πώς εντοπίζονται πλέον οι πληρωμές με μετρητά άνω των 500 € | Γράφει ο Ν. Τσουκάλας

Νίκος Τσουκάλας Λογιστής Α’ τάξης, Πρόεδρος Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελ. Επαγγελματιών Ν. Ζακύνθου

Η ψηφιοποίηση των φορολογικών ελέγχων αλλάζει τα δεδομένα για τις επιχειρήσεις, καθώς η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό συναλλαγών που δεν εξοφλήθηκαν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Οι επιτόπιοι έλεγχοι παραμένουν σημαντικοί, ωστόσο η δυνατότητα μεταγενέστερης αξιολόγησης των συναλλαγών ενισχύει σημαντικά τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Η υποχρέωση εξόφλησης συναλλαγών αξίας άνω των 500 ευρώ με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Με τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, δημιουργούνται περισσότερες δυνατότητες διασταύρωσης δεδομένων και εντοπισμού πιθανών παραβάσεων, ακόμη και αρκετό χρόνο μετά την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής.

Η εξέλιξη αυτή απαιτεί αυξημένη προσοχή από τις επιχειρήσεις λιανικής, εστίασης και τουρισμού, ιδιαίτερα κατά την περίοδο υψηλής επισκεψιμότητας. Ωστόσο, η καθημερινή λειτουργία τους αναδεικνύει και πρακτικές δυσκολίες που δεν μπορούν πάντοτε να προβλεφθούν.

Για παράδειγμα , σε ένα εστιατόριο μπορεί να εκδοθεί λογαριασμός 680 ευρώ, αλλά η κάρτα του πελάτη να απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου. Αντίστοιχα, σε ένα beach bar, τεχνική δυσλειτουργία του τραπεζικού δικτύου μπορεί να καταστήσει προσωρινά αδύνατη την πληρωμή μέσω POS. Σε νυχτερινά κέντρα, ανάλογα προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Στις περιπτώσεις αυτές, το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν η συναλλαγή έχει καταγραφεί και το σχετικό φορολογικό στοιχείο έχει εκδοθεί κανονικά. Όταν τα έσοδα δηλώνονται και δεν υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο δικαιολογείται η ίδια αντιμετώπιση με περιπτώσεις σκόπιμης φοροδιαφυγής.

Η αποτελεσματικότητα των ψηφιακών ελέγχων είναι αναμφισβήτητη. Παράλληλα, όμως, χρειάζεται ένα σαφές πλαίσιο για την τεκμηρίωση περιστατικών αντικειμενικής αδυναμίας ηλεκτρονικής πληρωμής.

Πιστεύουμε πως η πρόκληση για τη φορολογική διοίκηση είναι να συνδυάσει την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας με την αρχή της αναλογικότητας (Η Αρχή της Αναλογικότητας είναι μια βασική νομική αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε περιορισμός ενός δικαιώματος πρέπει να είναι κατάλληλος, αναγκαίος και ανάλογος προς τον σκοπό που επιδιώκεται). Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει να προχωρά χωρίς να αγνοεί τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι οι συνεπείς επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζονται άδικα όταν αποδεδειγμένα αδυνατούν να ολοκληρώσουν μια ηλεκτρονική συναλλαγή.