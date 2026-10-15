Ζητείται άμεση κινητοποίηση για τη δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στη Ζάκυνθο

Επιστολή ΠΟΣΓΚΑμεΑ προς Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ιωάννη Τρεπεκλή απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία με θέμα την στήριξη του αιτήματος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ» για την δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στο νησί.

«Η Ομοσπονδία μας, από κοινού με την Ε.Σ.Α.μεΑ., έχει διαχρονικά υποστηρίξει την ανάπτυξη και εδραίωση του θεσμού των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), συμβάλλοντας στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, στη συμβασιοποίησή τους με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και στη διασφάλιση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης και βιωσιμότητάς τους. Πρόκειται για δομές εξέχουσας κοινωνικής σημασίας, που υπηρετούν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 19 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ν. 4074/2012), συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της αυτονομίας τους, στην κοινωνική τους ένταξη και στην αποτροπή του ιδρυματικού εγκλεισμού τους. Η σημασία των δομών αυτών καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη για τα άτομα με τις αναπηρίες που εκπροσωπεί η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, τα οποία συγκαταλέγονται στις πλέον ευάλωτες έναντι του κινδύνου ιδρυματοποίησης πληθυσμιακές ομάδες, ιδίως ελλείψει επαρκών και κατάλληλων κοινοτικών υπηρεσιών υποστήριξης», σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω επιστολή.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκφράζει την αμέριστη στήριξή της στο αίτημα του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες Ζακύνθου «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ» για την ίδρυση και λειτουργία ΣΥΔ στη Ζάκυνθο. «Η ίδρυση ΣΥΔ στη Ζάκυνθο αποτελεί διαχρονική επιδίωξη του Σωματείου, η οποία, παρά τις επί σειρά ετών προσπάθειές του, δεν έχει μέχρι σήμερα ευοδωθεί, εν μέσω ανεπάρκειας κατάλληλων κοινωνικών υποδομών στην περιοχή. Η εκκρεμότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ανεπάρκεια επιλογών υποστηριζόμενης διαβίωσης, ιδίως σε μία νησιωτική περιοχή όπως η Ζάκυνθος, περιορίζει τις πραγματικές δυνατότητες των κατοίκων της με αναπηρία να διαβιούν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια στον τόπο τους, διατηρώντας τους οικογενειακούς και κοινωνικούς τους δεσμούς, ενώ ενδέχεται να καταστήσει αναπόφευκτη την αναζήτηση λύσεων εκτός του οικείου περιβάλλοντός τους ή, ακόμη δυσμενέστερα, την προσφυγή σε ιδρυματικές μορφές φροντίδας», επισημαίνεται.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη για την υποστήριξη των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες βαραίνει τις οικογένειές τους, ενώ η γήρανση των γονέων και η αγωνία τους για το μέλλον των παιδιών τους καθιστούν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Διευκρινίζεται, επιπρόσθετα, ότι η συμβολή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία υπήρξε καθοριστική στην ανάπτυξη των εν λόγω δομών. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί την ευθύνη της Πολιτείας και της αυτοδιοίκησης.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω σχετικής δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάπτυξη υποδομών φροντίδας ευπαθών ομάδων. «Θεωρούμε ότι το αίτημα του Σωματείου «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ» χρήζει κατά προτεραιότητα εξέτασης και ουσιαστικής θεσμικής ανταπόκρισης, καθώς η ικανοποίησή του θα συνέβαλλε σημαντικά στην κάλυψη ενός ουσιώδους κενού στο πλέγμα κοινωνικής προστασίας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη Ζάκυνθο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, εν προκειμένω, η δυνητική χρηματοδοτική διέξοδος που επισημαίνει το Σωματείο, στο πλαίσιο δράσης για την ανάπτυξη ή αναβάθμιση υποδομών φροντίδας ευπαθών ομάδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η προοπτική αυτή υπαγορεύει την αμελλητί εξέταση των όρων και προϋποθέσεων αξιοποίησης της σχετικής δράσης, προκειμένου να διακριβωθεί η επιλεξιμότητα της προτεινόμενης παρέμβασης για την ίδρυση ΣΥΔ στη Ζάκυνθο, με παράλληλη μέριμνα για τη διασφάλιση της λειτουργικής και οικονομικής βιωσιμότητας της δομής».

Σημειώνεται ότι μέσω της επιστολής της προς τον Περιφερειάρχη, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των απαιτούμενων διαδικασιών, χωρίς περαιτέρω αναβολές. «Η παράταση της υφιστάμενης εκκρεμότητας συντηρεί ένα ουσιώδες έλλειμμα κοινωνικής φροντίδας, περιορίζοντας τις πραγματικές επιλογές διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή και επαυξάνοντας τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού τους».

Η επιστολή καταλήγει ως εξής: «προσδοκώντας ότι θα αναγνωρίσετε την ιδιαίτερη βαρύτητα του αιτήματος και θα ανταποκριθείτε κατάλληλα, αναμένουμε την ενημέρωσή μας για τις πρωτοβουλίες που προτίθεστε να αναλάβετε προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ομοσπονδία μας, από την πλευρά της, παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή συνδρομή, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου».

Σοφία Βαρδακαστάνη