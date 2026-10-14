Πρόεδροι ζητούν παρεμβάσεις σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας | Aνάγκη για σημαντικά έργα σε Ρομίρι και Αλυκανά

Την άμεση ανάγκη σημαντικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε Ρομίρι και Αλυκανά ζητούν επιτακτικά οι πρόεδροι των περιοχών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, αν δεν γίνουν άμεσα σημαντικά έργα, δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, περιμένουν να γίνουν λεπτομερείς και ουσιαστικές «τομές» εκεί που πραγματικά χρειάζεται, ώστε στο μέλλον τα προβλήματα να εκλείψουν οριστικά, ενώ επισημαίνουν ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει σωστή πρόληψη.

Ο πρόεδρος του Ρομιρίου, κ. Νίκος Δρόσος, από τη μεριά του σημείωσε ότι έχουν γίνει μεν σημαντικές παρεμβάσεις από την Περιφέρεια, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν και άλλα έργα, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση: ««Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι. Είναι στο πρόγραμμα να γίνουν παρεμβάσεις από την Παλιοκαμάρα μέχρι το Καλπάκι και θα ανοιχτούν χαντάκια. Το γεφύρι της Παλιοκαμάρας είναι σε καλή κατάσταση, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Πέρσι πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Για την ώρα δεν μας ανησυχεί κάτι, αλλά πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, ώστε να καθαριστούν κάποια σωληνωτά που είναι μικρότερα, βουλωμένα και να ανοιχτούν. Αυτό έχουμε πει ότι έπρεπε να γίνει από τον Σεπτέμβριο και αναμένουμε να ξεκινήσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο καθυστερούν. Και από τον Δήμο πρέπει να γίνουν καθαρισμοί. Φωνάζουμε σαν τοπικό συμβούλιο να καθαριστούν τα χαντάκια και οι «μπούκες» που είναι βουλωμένες με καλάμια και σκουπίδια. Για αυτά δεν έχει γίνει κάτι. Περιμένουν να έχουμε μια απότομη βροχή, να ξεχειλίσουν οι δρόμοι, γιατί αν ήταν καθαρά θα φεύγανε πιο άνετα τα νερά, δεν θα κολλούσαν στα σκουπίδια».

Ο κ. Δρόσος επισήμανε ότι πρέπει να καθαρίζονται τακτικά τα σκουπίδια για να μην βουλώνουν τα χαντάκια, και σημείωσε ότι οι Αρχές πρέπει να σπεύδουν προληπτικά, πριν υπάρξουν προβλήματα: «Με τα σκουπίδια και τα καλάμια, όταν κόβει ο «καταστροφέας» και μένουν μέσα κάπου θα βουλώσουν και θα είναι μικρότερα τα γεφύρια. Πρέπει κάθε χρόνο να γίνονται καθαρισμοί πριν έρθει ο χειμώνας. Τόσα χρόνια που τα λέμε, δεν προχωράνε. Περιμένουμε να πλημμυρίσουν και τότε θα τρέχουμε όλοι. Είδαμε στην πόλη που βουλώσανε τα φρεάτια με μια βροχή. Λένε τα είδαν βουλωμένα, δεν τα είδαν να τα ξεβουλώσουν ή να βγάλουν τα καπάκια. Τα είδαν όταν πλημμυρίσανε ότι ήταν κλεισμένα ή βουλωμένα τα φρεάτια».

Η ανάγκη για ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Ρέμα Τσιρογιάννη

Ένας συνεχόμενος «βραχνάς» για την περιοχή του Αλυκανά είναι το ρέμα Τσιρογιάννη, το οποίο σε κάθε έντονη νεροποντή υπερχειλίζει, προκαλώντας πολύ σοβαρά προβλήματα στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας, κ. Σπύρος Τουρίκης, σημείωσε ότι υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη για να προχωρήσει το έργο, ενώ πρόσθεσε ότι έγιναν εξαιρετικοί καθαρισμοί από την Περιφέρεια την τρέχουσα περίοδο: «Γίνανε παρεμβάσεις από την Περιφέρεια μαζί με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κ. Καποδίστρια, κάναμε παρέμβαση στο ρέμα, αλλά έχω πει ότι αυτά είναι μπαλώματα. Έγινε καλός καθαρισμός φέτος, ο καλύτερος όλα αυτά τα χρόνια, ανοίξαμε το ρέμα, βγάλαμε όλα τα σαθρά υλικά αλλά όλα αυτά είναι μπαλώματα. Ο κ. Ακτύπης πρέπει να μελετήσει να γίνει το έργο. Οι χειμώνες περνούν και ο κόσμος υποφέρει. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τα φυσικά φαινόμενα. Να κάνουμε συμφωνία αν θα βρέξει ή δεν θα βρέξει ή δύο μέρες πριν την κακοκαιρία πρέπει να προετοιμαζόμαστε και να λέμε τα μηχανήματα να περιμένουν εδώ, για να προσέχουμε την περιοχή για να μην μπορούμε να βγούμε στο δρόμο; Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθεί λύση για το ρέμα Τσιρογιάννη. Το έχω πει επανειλημμένα».

Ο κ. Τουρίκης εξήγησε ότι, βάσει της ολοκληρωμένης μελέτης για το ρέμα Τσιρογιάννη, το πλάτος του θα πάει στα 10 μέτρα, από τα 4 μέτρα που είναι τώρα: «Η μελέτη που έχει γίνει στο ρέμα είναι να γίνει από 4 στα 10 μέτρα για να παίρνει μεγαλύτερη χωρητικότητα νερού γιατί αν βρέξει πολύ δεν φταίει ότι δεν είναι καθαρισμένο το ρέμα. Φταίει ότι η στάθμη του ποταμού ανεβαίνει με αποτέλεσμα, επειδή έχουμε χαμηλό υψομετρικό, να μην βγαίνει το νερό στις εκβολές του ποταμού εύκολα και να γυρίζει πίσω. Γι’ αυτό γίνονται οι πλημμύρες. Εφόσον μεγαλώσει και γίνει το έργο όπως έχει γίνει η μελέτη, θα έχει μεγαλύτερη η χωρητικότητα και δεν θα γίνεται αυτή η υπερχείλιση. Πρέπει να τρέξει το έργο. Μας είπαν μέσα στο 2026, αρχές 2027 πρέπει να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις».

Διονύσης Μπινιώρης