Στο ίδιο έργο θεατές με τα σκουπίδια στο Καλαμάκι | Έξι μήνες μετά, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη (φωτο)

Αγανακτισμένο το Τοπικό Συμβούλιο

Τον περασμένο Μάιο, η εφημερίδα μας είχε αναδείξει την κατάσταση σε συγκεκριμένο σημείο στο Καλαμάκι, όπου έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή.

Τότε, είχε καταγράψει και την έντονη αγανάκτηση του Τοπικού Συμβουλίου για την απαράδεκτη εικόνα, με ογκώδη αντικείμενα και σκουπίδια να συσσωρεύονται στον χώρο. Την προηγούμενη εβδομάδα, ξέσπασε φωτιά σε σημείο μεταξύ Καλαμακίου και Αμπελοκήπων, όπου υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ογκωδών υλικών. Η φωτιά έκαιγε για πολλές ώρες, καθώς η κατάσβεσή της ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την Πυροσβεστική.

Δυστυχώς, έξι μήνες μετά, η χωματερή που είχε αναφέρει τότε το Τοπικό Συμβούλιο του Καλαμακίου όχι μόνο παραμένει ενεργή, αλλά βρίσκεται και στην ίδια σχεδόν άθλια κατάσταση, με πολλά ογκώδη και σκουπίδια παρατημένα. Και μπορεί πλέον να έχει χειμωνιάσει και ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς να μην είναι τόσο αυξημένος, ωστόσο ο κίνδυνος μόλυνσης του περιβάλλοντος και των συμπολιτών μας παραμένει τεράστιος.

Ο πρόεδρος του Καλαμακίου, κ. Χρήστος Κοντονής, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί με τις ανεξέλεγκτες χωματερές, και εξέφρασε την ανοιχτή δυσαρέσκειά του για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής: «Η κατάσταση παραμένει ως έχει, παρόλο που πριν τέσσερις μήνες έκανε αυτοψία ο κύριος Δήμαρχος μαζί με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας. Μας υποσχέθηκε ότι θα τα απομακρύνουν από το σημείο. Η κατάσταση έχει μείνει όπως ήταν .Φοβόμαστε μην σημειωθεί πάλι πυρκαγιά. Είναι χειμώνας, αλλά ο κίνδυνος παραμένει. Το χειρότερο είναι ότι όπως αναφέρανε και οι Τοπικοί Σύμβουλοι, ότι ο κόσμος ξέρει ότι εκεί έχει χωματερή και πάει και πετάει σκουπίδια. Αν ήταν καθαρά δεν θα τα πετούσε. Αν ο Δήμος είχε ενδιαφερθεί -και όχι μόνο αυτή η δημοτική αρχή, αλλά και οι προηγούμενες – και είχε χωροθετήσει περιφραγμένα σημεία για τα ογκώδη, και μετά να τα πηγαίνει σε άλλο χώρο, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Αυτό τον καιρό όμως ο χώρος που είχε ο Δήμος για τα ογκώδη είναι γεμάτος και όποιος θέλει να πετάξει τα ογκώδη του, του λένε περίμενε να αδειάσει ο χώρος».

Ο κ. Κοντονής τόνισε, επιπλέον, ότι υπάρχουν διάσπαρτες σε όλη τη Ζάκυνθο χωματερές με απορρίμματα, με την κατάσταση πλέον να έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο: «Δεν είναι μόνο οι χωματερές που έχουν δημιουργηθεί στη λίμνη Μακρή. Αν δείτε οποιοδήποτε οικόπεδο δέχεται μπάζα, δέχεται και σκουπίδια. Πάει ο καθένας και πετάει ό,τι θέλει. Δεν είναι μόνο 20-30 χωματερές. Όπου υπάρχει χωράφι με μπάζα, πετάνε ότι θέλουν πλαστικά, λάστιχα και μετά πάνε τα μηχανήματα. Το περιβάλλον μας μολύνεται. Αυτά πρέπει να τα ελέγχει το Υγειονομικό και το Τμήμα Περιβάλλοντος. Η Ζάκυνθος αναπτύσσεται και σκουπίδια και ογκώδη παραπάνω θα βγάλει, άρα θα έπρεπε να είχαν βρει λύσεις. Επίσης τώρα τα ογκώδη τα έχει αναλάβει ο ανάδοχος, οπότε όταν παίρνουμε στον Δήμο και λέμε έχουμε ογκώδη, μας λένε να πάρουμε τον ανάδοχο. Αρά ρίχνουν τις ευθύνες στον ιδιώτη. Ο ιδιώτης που τα πάει;».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλαμακίου ζήτησε επιτακτικά να καθαριστούν τα ποτάμια της περιοχής, καθώς πρόσθεσε ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις και σε μια πιθανή έντονη κακοκαιρία θα υπάρξουν μεγάλα και σοβαρά προβλήματα: «Έχουμε πρόβλημα με τα ποτάμια μας, δεν είναι καθαρισμένα. Έχουν να καθαριστούν 4-5 χρόνια. Είδαμε τι έγινε σε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς δεν μας επηρέασε η τελευταία κακοκαιρία. Τώρα καθαρίζουμε, αν προλάβουμε. Τώρα μας λέει η Περιφέρεια δεν έχει λεφτά, ο Δήμος δεν έχει λεφτά. Ποιος θα τα καθαρίσει;».

Διονύσης Μπινιώρης