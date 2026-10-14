2ο Zante Walk for the Cure: Κάλεσμα συμμετοχής από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και τον Δήμο

Συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου

Εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση των συμπολιτών μας για τη διοργάνωση του 2ου «Zante Walk for the Cure», μιας δράσης που έχει ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού, τη στήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν γενναία την ασθένεια, αλλά και την απότιση φόρου τιμής σε όσους, δυστυχώς, έφυγαν από τη ζωή λόγω του καρκίνου του μαστού.

Εν όψει της εκδήλωσης, συνέντευξη Τύπου παραχωρήθηκε στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ζακύνθου, κ. Γιώργο Στασινόπουλο, και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών, κ. Σπύρο Ξένο. Αμφότεροι προχώρησαν σε ανοιχτό κάλεσμα προς τον κόσμο να βρεθεί την Κυριακή το πρωί (στις 10:30) στην πλατεία Αγίων Σαράντα και να συμμετάσχει μαζικά σε αυτή την όμορφη δράση που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Γ. Στασινόπουλος: «Η Ζάκυνθος είναι μια κοινωνία που νοιάζεται και στηρίζει τους συνανθρώπους μας»

Ο κ. Στασινόπουλος, στην αρχική του τοποθέτηση, κάλεσε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή την όμορφη δράση, ενώ πρόσθεσε ότι η Δημοτική Αρχή στέκεται σταθερός αρωγός σε τέτοιες κρίσιμες και σημαντικές πρωτοβουλίες: «Ο Δήμος Ζακύνθου σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου συνδιοργανώνει και φέτος αυτή τη δράση με σταθερό στόχο να ενισχύσει το μήνυμα, ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να δίνει αυτή τη μάχη μόνος του. Για τη δημοτική μας αρχή η ευθύνη της αυτοδιοίκησης δεν περιορίζεται μόνο στα έργα και στις υποδομές. Αφορά και την ποιότητα ζωής των πολιτών. την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία ενός δήμου που βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές του. Αυτή την αντίληψη υπηρετούμε μέσα από τη στήριξη των δράσεων που κινητοποιούν την κοινωνία μας και μετατρέπουν την ευαισθησία σε συλλογική πράξη. Να συμμετέχουν ενεργά στη δεύτερη εκδήλωση που γίνεται, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και και να αποδείξουμε ότι η Ζάκυνθος είναι μία κοινωνία που νοιάζεται, στέκεται και στηρίζει έμπρακτα τους συνανθρώπους μας».

Σπ. Ξένος: «Μας προκαλεί συγκίνηση η εντυπωσιακή ανταπόκριση του κόσμου»

Στη μεγάλη ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας στάθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, κ. Σπύρος Ξένος, αναφέροντας ότι πολλοί επιχειρηματίες θέλουν να βοηθήσουν ανιδιοτελώς και να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια: «Είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Από την Κυριακή το βράδυ που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά η αφίσα μας, έχουμε αλλάξει τρεις φορές την αφίσα διότι σωματεία, συλλογικότητες, σύλλογοι θέλουν να μπουν και να υποστηρίξουν το event. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι υπάρχει μία ζωντανή κοινωνία που καταλαβαίνει που βρισκόμαστε και θέλει πραγματικά να στείλει ισχυρά μηνύματα ανθρωπιάς ελπίδας και αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα και μένοντας στο ίδιο πλαίσιο, μου έκανε πάλι ιδιαίτερη εντύπωση και συγκίνηση ότι πήραμε κάποιους ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν για το μουσικοχορευτικό κομμάτι της εκδήλωσης που θα ακολουθήσει μετά το περπάτημα και μου είπαν χθες το βράδυ ότι δεν θέλουν να πληρωθούν διότι για ένα τέτοιο σκοπό δεν είναι δυνατόν να ζητήσουν χρήματα. Είπαμε σε συμπατριώτισσα μας επιχειρηματία ότι θα χρειαστούμε 100 μπαλόνια, κορδέλες για να γίνει το event έτσι όπως εμείς το έχουμε φανταστεί και η κοπέλα σε 10 λεπτά μας πήρε πίσω τηλέφωνο και μας είπε ότι όχι μόνο δεν θέλει χρήματα, αλλά μας ευχαριστεί πολύ όλους, τον Δήμο, εμάς, που της δίνουμε τη χαρά και την μεγάλη ικανοποίηση και συγκίνηση που συμμετέχει σε ένα τέτοιο σκοπό».

Ο κ. Ξένος προχώρησε, επίσης, σε ένα ξεχωριστό κάλεσμα προς τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στην εκδήλωση και να στηρίξουν έμπρακτα όσες γυναίκες παλεύουν με τον καρκίνο του μαστού: «Καλώ και εγώ με τη σειρά μου ολόκληρη τη ζακυνθινή κοινωνία να βρίσκεται κοντά μας την Κυριακή, να στείλει το δικό της μήνυμα σε όλες αυτές τις γυναίκες που είναι αυτή τη στιγμή στο πρόβλημα, αλλά και να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής σε όλες εκείνες τις γυναίκες που χάσαμε τα τελευταία χρόνια από τον καρκίνο του μαστού. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι την Κυριακή το πιο δυνατό κομμάτι της εκδήλωσής μας, της μεγάλης γιορτής που θα γίνει στην πόλη, θα είναι ο λόγος των Survivors, δηλαδή των Ζακυνθινών γυναικών που πέρασαν μέσα από το καρκίνο του μαστού είναι ζωντανές και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη».

Το 2027 τα πρώτα ευρήματα της έρευνας για τον καρκίνο στη Ζάκυνθο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση του κ. Ξένου σχετικά με το μνημόνιο που υπεγράφη τον περασμένο Φλεβάρη (2026), αναφορικά με τη μεγάλη έρευνα για τον καρκίνο στη Ζάκυνθο. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών σημείωσε ότι, το αργότερο τους πρώτους μήνες του 2027, θα υπάρξουν τα πρώτα επίσημα ευρήματα της έρευνας: «Υπογράψαμε το μνημόνιο τον Φλεβάρη του 2026 και προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Βρισκόμαστε ήδη στη Β φάση. Μέχρι τις 31/12 θα συγκεντρώσουμε τα ερωτηματολόγια μας και πιστεύουμε ότι το πρώτο τετράμηνο, εξάμηνο, το αργότερο του 2027, το πανεπιστήμιο Πατρών θα έρθει στη Ζάκυνθο να μας ανακοινώσει τα αποτελέσματα της πρώτης πανελλαδικά έρευνας στοχευμένης σε μια περιοχή. Να στείλω ένα μήνυμα στους συμπατριώτες μας ότι υπάρχει μεγάλη πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή να αναζητήσουν τα ερωτηματολόγια του συλλόγου τα οποία βρίσκονται σε όλα τα φαρμακεία, στα γραφεία μας, στο νοσοκομείο, στην παθολογική. στην ογκολογική κλινική, στα γραφεία κίνησης παντού. Διότι όσο μεγαλύτερο θα είναι το δείγμα, τόσο θα έχουν οι ερευνητές περισσότερες πληροφορίες και πρωτογενές υλικό για το ποιοι είναι οι καρκίνοι οι οποίοι “πληγώνουν” τη Ζάκυνθο, ποιες ηλικίες, αν εντοπίζονται σε περιοχές και ποιες συνήθειες των Ζακυνθινών στα ερωτηματολόγια φαίνεται να σχετίζονται με αυτό».

Τέλος, ο κ. Ξένος ζήτησε όλοι ανεξαιρέτως –και ειδικά αυτοί που έχουν άμεση εμπειρία και βίωμα που σχετίζεται με τον καρκίνο– να συμμετάσχουν και να συμπληρώσουν το εν λόγω ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορούν να το βρουν είτε στην επίσημη σελίδα του Συλλόγου Καρκινοπαθών, είτε απευθυνόμενοι στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους, στο Νοσοκομείο κ.α.

Διονύσης Μπινιώρης