Αρνητικές οι εκτιμήσεις για την τιμή του λαδιού | Σε δύσκολη θέση παραγωγοί και ελαιοτριβεία

Παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση για τη φετινή ελαιοπαραγωγή, καθώς οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής, πιέζουν ασφυκτικά τόσο τους παραγωγούς όσο και τα ελαιοτριβεία.

Μάλιστα, οι πρώτες εκτιμήσεις για περαιτέρω πτώση της τιμής στα 2,70 ευρώ το κιλό προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς οι παραγωγοί βλέπουν τα έσοδά τους να περιορίζονται και δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδά τους. Το τοπίο διαμορφώνεται ιδιαίτερα δυσοίωνο για την πορεία της φετινής ελαιοπαραγωγής.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελαιοτριβείων Ζακύνθου, κ. Ντίνος Μπέτσης, χαρακτήρισε τη χρονιά πολύ δύσκολη υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν βλέπει «φως» στον ορίζοντα: «Η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ίσως είναι η χειρότερη που έχουμε περάσει. Ζούμε σε μία αβεβαιότητα. Η τιμή του λαδιού έχει κατρακυλήσει στα 2,70 ευρώ. Δεν υπάρχει ζήτηση, ίσως να μην μπορούν να πουλήσουν και οι έμποροι στην Ιταλία. Δεν ξέρουμε τι τιμή θα πάρουμε, δεν ξέρουμε τι ποιότητα λαδιού θα έχουμε και τι θα γίνει με την ενέργεια λόγω πετρελαίου. Επίσης δεν μας δίνουν καμία τιμή τα πυρηνελαιουργεία, να ξέρουμε τι θα πουλήσουμε».

Ο κ. Μπέτσης επισήμανε ότι τα ελαιοτριβεία και οι παραγωγοί βαδίζουν στο απόλυτο άγνωστο και κανείς δεν ξέρει πώς θα καταφέρουν να προχωρήσουν: «Ζούμε μία δραματική κατάσταση, βαδίζουμε στο άγνωστο, ίσως να πληρώσουμε 20 ευρώ τον τόνο για την μεταφορά του πυρήνα. Αυτά τα κόστη είναι απαγορευτικά για τα ελαιοτριβεία. Έχουμε ανομβρία, κατά συνέπεια, ούτε καλή ποιότητα θα έχει το λάδι, αλλά και η ποσότητα θα είναι πιο λίγη γιατί δεν έχει βρέξει. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί ούτε ο παραγωγός να κάνει συλλογή ελαιοκάρπου, αλλά ούτε και τα ελαιοτριβεία να δουλέψουν με αυτά τα δυσβάσταχτα κόστη που έχουμε».

Τόνισε με έμφαση ότι τα ελαιοτριβεία δεν είχαν κλείσει ούτε την περίοδο της κατοχής, και ωστόσο κινδυνεύουν να βάλουν λουκέτο τώρα: «Τα ελαιοτριβεία δεν έκλεισαν ποτέ στη Ζάκυνθο ούτε στην κατοχή και πάνε να κλείσουν με τις σημερινές κυβερνήσεις, τις προηγούμενες και αυτή. Είμαστε σε δύσκολη θέση. Τίθεται θέμα επιβίωσης».

Στα ύψη και το μεροκάματο για τη συγκομιδή της ελιάς

Ένα επιπλέον πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί είναι το αυξημένο κόστος για τα εργατικά για τη συγκομιδή της ελιάς. Πέρυσι, το μεροκάματο έφτανε ακόμη και τα 90 ευρώ, ενώ φέτος υπάρχει έντονη ανησυχία για νέα αύξηση. Το ζήτημα αυτό απασχολεί επανειλημμένα τους παραγωγούς, οι οποίοι βλέπουν τα έξοδά τους να αυξάνονται και δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ανταποκριθούν οικονομικά. Με τις τιμές του ελαιολάδου να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, το κόστος συγκομιδής αποτελεί έναν ακόμη επιβαρυντικό παράγοντα για τη φετινή ελαιοπαραγωγή.

Διονύσης Μπινιώρης