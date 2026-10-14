Δ. Μιχαηλίδου: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση

Άνοιξε το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου, στις 12:00, η πλατφόρμα για το διευρυμένο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης σε δέκα νέες Περιφερειακές Ενότητες: Δράμα, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτία, πέρα από τον Έβρο, όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά.

«Δίνουμε 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα και τα πρώτα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης. Δεν ζητάμε πλέον να αποδείξει κάποιος ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης. Αρκεί να έχει ή να νοικιάζει κατοικία εκεί. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση πιο εύκολη και πιο ρεαλιστική για μια οικογένεια που θέλει να κάνει μια νέα αρχή στην περιφέρεια», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως εξήγησε, η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή στον Έβρο αξιοποιήθηκε για να γίνουν οι όροι πιο ευέλικτοι και η μετεγκατάσταση μπορεί πλέον να γίνει και σε πόλη, ώστε μια οικογένεια να έχει κοντά της υπηρεσίες υγείας, σχολεία και άλλες υποδομές που χρειάζεται στην καθημερινότητά της. Αρχικά προβλέπονται έως 1.000 μετεγκαταστάσεις, ενώ για να διατηρηθεί η ενίσχυση απαιτείται μόνιμη παραμονή στην περιοχή για πέντε χρόνια.



Σχολικά γεύματα σε 2.000 δημοτικά σχολεία

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην έναρξη των σχολικών γευμάτων, σημειώνοντας πως η διανομή τους για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε σε περίπου 2.000 δημοτικά σχολεία και 160 δήμους, με δυνατότητα διάθεσης έως 250.000 γευμάτων ημερησίως. Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συγκριτικά με πέρυσι, το πρόγραμμα ενισχύθηκε με περισσότερα από 18.000 επιπλέον γεύματα και 64 ακόμη σχολικές μονάδες. Το 2019, όπως αναφέρει το υπουργείο, κάλυπτε το 23,6% των δημοτικών και το 25,6% των μαθητών, ενώ σήμερα φτάνει περίπου στο 47% των δημοτικών και σχεδόν σε έναν στους δύο μαθητές. Σημειώνεται πως, όταν ένα σχολείο εντάσσεται στο πρόγραμμα, γεύμα λαμβάνουν όλα τα παιδιά, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση ή στιγματισμός και η επιλογή των δήμων γίνεται βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, όπως το εισόδημα και η ανεργία, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κα Μιχαηλίδου έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στους ελέγχους για την ποιότητα και την ασφάλεια, επισημαίνοντας πως ο ΕΦΕΤ πραγματοποίησε πέρυσι 90 ελέγχους και ο ΟΠΕΚΑ 36, ενώ σε κάθε σχολείο λειτουργεί Επιτροπή Παραλαβής. Οι γονείς μπορούν να αναφέρουν οποιοδήποτε ζήτημα στη διεύθυνση του σχολείου ή να επικοινωνούν με το 1555.

«Κορωνίδα της παιδικής προστασίας είναι τα παιδιά να μεγαλώνουν σε οικογένειες και όχι σε ιδρύματα»

Επιπλέον, η υπουργός ανέδειξε τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί από το 2019, τότε που, όπως σημείωσε, περίπου 2.200 παιδιά ζούσαν σε ιδρύματα, ενώ σήμερα ο αριθμός τους έχει μειωθεί σε περίπου 960, για πρώτη φορά κάτω από το όριο των 1.000.



«Για εμάς η κορωνίδα της παιδικής προστασίας είναι τα παιδιά να μεγαλώνουν σε οικογένειες και όχι σε ιδρύματα. Από το 2019 ξεκινήσαμε να καταγράφουμε συστηματικά κάθε παιδί, συναντήσαμε αντιστάσεις, αλλά επιμείναμε. Αλλάξαμε τους κανόνες, ενισχύσαμε τη διαφάνεια και επιταχύναμε τις διαδικασίες. Από περίπου 2.200 παιδιά τότε, σήμερα έχουμε πέσει κάτω από τα 1.000», υπογράμμισε η κα Μιχαηλίδου. Για τους μεγαλύτερους εφήβους, για τους οποίους η ένταξη σε ανάδοχη ή θετή οικογένεια είναι δυσκολότερη, δημιουργήθηκαν οι Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, ώστε από την ηλικία των 15 ετών να προετοιμάζονται σταδιακά για την ανεξάρτητη ζωή. Αναφερόμενη τέλος στο στεγαστικό, η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτεί πολλά διαφορετικά εργαλεία. Μέσα από τα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» περίπου 25.000 νέοι απέκτησαν κατοικία, ενώ τις επόμενες ημέρες προχωρά η δεύτερη φάση του «Ανακαινίζω», με ενίσχυση έως 36.000 ευρώ και χρηματοδότηση έως 95%. Για το «Σπίτι μου ΙΙΙ», ανέφερε ότι ολοκληρώνεται ο οδηγός του προγράμματος, με διευρυμένα κριτήρια, ώστε μέσα στον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο να ξεκινήσουν οι αιτήσεις και οι εκταμιεύσεις. Παράλληλα, προχωρά η δημιουργία περίπου 2.300 κοινωνικών κατοικιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να δημιουργηθεί νέο απόθεμα προσιτής κατοικίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ