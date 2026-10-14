Στο πλευρό της ΑΕΚ και φίλαθλοι από τη Ζάκυνθο ! Το ξεχωριστό ταξίδι στο Λονδίνο

Ένα σημαντικό παιχνίδι δίνει σήμερα στις 22.00 για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League η AEK, η οποία μετά τη νίκη της πρεμιέρας κυνηγά και δεύτερο θετικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αρκετοί είναι οι φίλοι της Ένωσης που θα την ενισχύσουν σε αυτή την προσπάθεια, και δεν λείπουν Ζακυνθινοί υποστηρικτές της που αποφάσισαν να κάνουν το ταξίδι και να βρεθούν στις κερκίδες του Stamford Bridge για την εξαιρετική αναμέτρηση.

Μάλιστα είχαν την ευκαιρία να κάνουν βόλτα στους δρόμους του Λονδίνου και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, ενώ το βράδυ θα είναι στις κερκίδες για να φωνάξουν για την αγαπημένη τους ομάδα.

Διονύσης Μπινιώρης