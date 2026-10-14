Η Ρόδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (14/10) έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν 62χρονο άνδρα, στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου.

Η κατάσταση στη Ρόδο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με πλημμυρισμένους δρόμους, προβλήματα στην κυκλοφορία και συνεχείς επιχειρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των λιμενικών Αρχών, τέσσερα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και κατέληξαν στη θάλασσα, κινητοποιώντας το Λιμενικό Σώμα και την Πυροσβεστική.

Τέσσερα αυτοκίνητα στη θάλασσα – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Η ορμή των νερών ήταν τέτοια που τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε ελέγχους και στα τέσσερα αυτοκίνητα, χωρίς να εντοπίσει επιβαίνοντες.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή, όπου επιχειρούν ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ταχύπλοο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα δύο σκάφη πραγματοποιούν ελέγχους κατά μήκος της ακτογραμμής, ενώ οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία είχε και τραγικό απολογισμό, καθώς ένας άνδρας 62 ετών έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου.

Ο θάνατός του καταγράφεται εν μέσω των εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν τη Ρόδο, χωρίς να έχουν δοθεί στο συγκεκριμένο στάδιο περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Τι δήλωσε ο δήμαρχος Ρόδου

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή την κατάσταση που επικρατεί στο νησί.

Όπως γνωστοποίησε, στις 16:30 το απόγευμα της Τετάρτης έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του αρμόδιου Συντονιστικού Οργάνου.

Σκοπός της συνεδρίασης είναι να πραγματοποιηθεί μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και συνεχείς παρεμβάσεις των συνεργείων

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ρόδου, με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και την κυκλοφορία να διακόπτεται σε σημεία του οδικού δικτύου.

Συνεργεία του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούν συνεχείς παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ η πλήρης έκταση των καταστροφών αναμένεται να αποσαφηνιστεί μετά την πρώτη καταγραφή των ζημιών.

Κλειστά και στις 15/10 τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις λόγω της κακοκαιρίας

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ρόδου, η αναστολή λειτουργίας παρατείνεται για όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.

Η απόφαση αφορά επίσης τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η παράταση της αναστολής λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα αρμόδια συνεργεία να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στα σχολικά κτήρια, στους αύλειους χώρους και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, καθώς και την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.

ΠΗΓΗ: NEWSIT