Βενζίνη: Φθηνότερη κατά 10 λεπτά η αμόλυβδη από το Σάββατο

Με επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη 95 οκτανίων- απλή βενζίνη, από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου, ανακουφίζονται οι οδηγοί.

Νέα μέτρα στήριξης απέναντι στις πιέσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την αμόλυβδη βενζίνη να επιδοτείται με 10 λεπτά ανά λίτρο στην αντλία.

Η κυβέρνηση προχωρά σε άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, με στόχο να περιορίσει την επιβάρυνση των νοικοκυριών και το κόστος των μετακινήσεων. Στο πακέτο περιλαμβάνεται και η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η οποία θα επιδοτηθεί από τις 17 Οκτωβρίου.

Πόσο μειώνεται η τιμή της βενζίνης

Η κρατική επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο και θα ισχύσει έως και τις 31 Οκτωβρίου. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο θέρμανσης και το diesel κίνησης, για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται πρόσθετη έκπτωση από τα διυλιστήρια, επομένως η συνολική μείωση διαμορφώνεται στα 10 λεπτά το λίτρο.

Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους καταναλωτές και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Το όφελος, όπως επισημαίνεται, φτάνει άμεσα στον πολίτη την ώρα που θα γεμίσει το ρεζερβουάρ του.

Στο ίδιο πλαίσιο επιδοτούνται και τα υπόλοιπα καύσιμα: το πετρέλαιο θέρμανσης με 20 λεπτά ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης (diesel) με 15 λεπτά ανά λίτρο, από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου.

Το συνολικό κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με πρόσθετο κόστος 52 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: cretaone.gr