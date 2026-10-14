Kάλεσμα Δήμου και Συλλόγου Καρκινοπαθών για το 2ο”Zante Walk for the Cure” – Συνέντευξη τύπου για την δράση (βίντεο)

Εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση των συμπολιτών μας για τη διοργάνωση του 2ου «Zante Walk for the Cure», μιας δράσης που έχει ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού, τη στήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν γενναία την ασθένεια, αλλά και την απότιση φόρου τιμής σε όσους, δυστυχώς, έφυγαν από τη ζωή λόγω του καρκίνου του μαστού.

Εν όψει της εκδήλωσης, συνέντευξη Τύπου παραχωρήθηκε στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ζακύνθου, κ. Γιώργο Στασινόπουλο, και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών, κ. Σπύρο Ξένο. Αμφότεροι προχώρησαν σε ανοιχτό κάλεσμα προς τον κόσμο να βρεθεί την Κυριακή το πρωί (στις 10:30) στην πλατεία Αγίων Σαράντα και να συμμετάσχει μαζικά σε αυτή την όμορφη δράση που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Δείτε όσα είπαν ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών

Διονύσης Μπινιώρης