Μεγάλη ατυχία για τον Ραφαήλ Πέττα | Τραυματίστηκε και χάνει τη χρονιά!

Έχοντας μέχρι τώρα εξαιρετική απόδοση ο Ραφαήλ Πέττας αποτελούσε σημείο αναφοράς για τον Πανιώνιο. Δυστυχώς όμως η ατυχία “χτύπησε” την “πόρτα” του Ζακυνθινού άσου, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού μετά από τραυματισμό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β’. Σε μια χρονιά ιδιαίτερα σημαντική καθώς φόρεσε τη φανέλα του “Ιστορικού”, ο ποιοτικός ποδοσφαιριστής καλείται να ξεκινήσει άμεσα την μακρά περίοδο αποθεραπείας του καθώς θα πρέπει αρχικά να χειρουργηθεί και να αποκαταστήσει τη ζημιά και μετά να αναρρώσει. Δυστυχώς φέτος δεν θα μπορέσει να βοηθήσει άλλο τον Πανιώνιο και για τον ίδιο είναι ένα πλήγμα.

Πρόκειται για τον πιο σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του, παρόλα αυτά ο Ραφαήλ Πέττας είναι αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά και να επιστρέψει όσο το δυνατόν συντομότερα στη δράση. Του ευχόμαστε περιστατικά σε αυτή τη δοκιμασία που περνά.

Διονύσης Μπινιώρης