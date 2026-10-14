ΕΜΥ : Νέο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη (13/10) με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη (14/10) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη (15/10)

Στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονες.Στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και από τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 με 7 και πρόσκαιρα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες 8 μποφόρ και στα υπόλοιπα 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή (16/10)

Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Από τις απογευματινές ώρες αναμένεται βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα αυξηθούν παροδικά, αρχικά στα βόρεια και σταδιακά στα κεντρικά και νότια, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα. Στα βόρεια και κεντρικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η εξέλιξη των φαινομένων, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι, απαιτεί προσοχή, καθώς το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού παραμένει σε ισχύ.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο (17/10)

Αρχικά στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Στερεά, την Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που από το μεσημέρι βαθμιαία θα μετατοπιστούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή:news247.gr