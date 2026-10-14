Γ. Τσουρουνάκης: «Να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον αγωγό στα ορεινά»

Ο επικεφαλής της «Δύναμης Ελπίδας» ζητά να συγκληθεί άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο για το έργο Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας

Τη δημοσιοποίηση της προσωρινής έκθεσης ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής για το έργο του αγωγού ύδρευσης Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας ζητά ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Ελπίδας», Γιώργος Τσουρουνάκης.

Με δήλωσή του, αναφέρει ότι ενημερώθηκε πως το αποτέλεσμα του ελέγχου βρίσκεται πλέον στον Δήμο Ζακύνθου και καλεί τη δημοτική αρχή να δώσει άμεσα στη δημοσιότητα το πόρισμα. Ο ίδιος ζητά, παράλληλα, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει συνεδρίαση μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για την πορεία του έργου και τα χρήματα που έχουν διατεθεί. Στη δήλωσή του θέτει ευθέως το ερώτημα για τη διαχείριση των χρημάτων και προαναγγέλλει ότι η παράταξή του θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Πριν από ένα μήνα περίπου καταθέσαμε στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μία αναφορά – καταγγελία όσον αφορά το έργο Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας. Σήμερα μάθαμε ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής Ιονίων Νήσων βρίσκεται στον Δήμο. Είναι ένα έργο που έχει πληρωθεί με περίπου 1.521.000 ευρώ. Έργο πνοής για τα χωριά της ορεινής Ζακύνθου. Πού πήγαν τα λεφτά, κύριε δήμαρχε;

Καλώ τον δήμαρχο και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΖ να δώσουν στη δημοσιότητα, άμεσα το πόρισμα για το παραπάνω έργο και ζητώ από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες, ούτως ώστε να ενημερωθούν οι Ζακυνθινοί για το πού πάνε τα λεφτά τους. Εκεί θα δείξει και θα φανεί ποιος θα ζητήσει συγγνώμη… Γιατί η ώρα της συγγνώμης ήρθε, κύριε πρόεδρε! Περιμένουμε… Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν τόλμησαν να πουν μία λέξη για το συγκεκριμένο έργο . Το δηλώσαμε από την πρώτη στιγμή, θα το πάμε μέχρι τέλους και ο λογαριασμός δεν θα σταλεί στους Ζακυνθινούς και στις Ζακυνθινές. Ο λογαριασμός, υποσχόμαστε, θα πάει σε αυτούς που θα αποδεχτεί ότι έχουν ευθύνες».

Με τη δήλωσή του, ο κ. Τσουρουνάκης ζητά να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα ευρήματα του ελέγχου. Οι απαντήσεις της δημοτικής αρχής, αναμένεται να έχουν καθοριστική σημασία για τη συνέχεια της υπόθεσης.

Γεωργία Καλαμαρά