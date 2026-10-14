Υψηλότεροι μισθοί στο Ιόνιο, αλλά με τι κόστος;

Όπως έγινε γνωστό μέσω πρόσφατης έρευνας της «Χρυσής Ευκαιρίας», τα νησιά του Ιονίου βρίσκονται στην κορυφή της μισθολογικής κατάταξης.

Αυτή η μισθολογική πρωτιά μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το ερώτημα αν ο υψηλότερος μισθός εξασφαλίζει και καλύτερη ποιότητα ζωής στον εργαζόμενο.

Οι υψηλότερες αμοιβές συνδέονται άμεσα με τον διαρκή αγώνα των επιχειρήσεων για προσέλκυση εργαζομένων ,όχι μόνο για την θερινή περίοδο, αλλά και για απασχόληση καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας αναγκάζει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν ανταγωνιστικότερες αμοιβές αφενός για να προσελκύσουν και αφετέρου για να διατηρήσουν το προσωπικό τους.

Ωστόσο, εστιάζοντας στην πλευρά των εργαζομένων, οι αριθμοί από μόνοι τους δεν αρκούν για να περιγράψουν την πραγματική οικονομική τους κατάσταση. Το εισόδημα επηρεάζεται άμεσα από το κόστος ζωής. Στέγαση, μετακινήσεις και έξοδα της καθημερινότητας καθορίζουν το ποσό που τελικά θα μείνει στον εργαζόμενο. Βέβαια, η συζήτηση για το αυξημένο κόστος ζωής στα νησιά δεν είναι καινούρια. Σήμερα, όμως, θα πρέπει να προστεθεί σε αυτή και η γενικότερη ακρίβεια, η οποία περιορίζει ακόμα περισσότερο την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και καταπίνει τις αποδοχές.

Ο υψηλός μισθός έχει αντίκρισμα όταν δίνει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες του, να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και να μπορεί να αποταμιεύει. Το μεγάλο στοίχημα, λοιπόν, είναι οι υψηλότεροι μισθοί να μεταφραστούν σε μετρήσιμη βελτίωση στην καθημερινότητα των κατοίκων της Περιφέρειας.

Σοφία Βαρδακαστάνη