Από τη Χημειοθεραπευτική Μονάδα στο «Island Hope»

Πολλά θέματα συζητιούνται για χρόνια ολόκληρα, διεκδικούνται και μοιάζουν δύσκολο να γίνουν πραγματικότητα.

Η λειτουργία της Χημειοθεραπευτικής Μονάδας στο ΓΝΖ ήταν ένα από αυτά. Ήταν ένας σημαντικός στόχος που έγινε πράξη μετά από προσπάθειες, συνεργασίες και τη στήριξη πολλών ανθρώπων, αποδεικνύοντας ότι όταν μια κοινωνία επιμένει σε ένα κοινό αίτημα, μπορεί να πετύχει πολλά.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου έχει συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια. Δεν έμεινε μόνο στη διεκδίκηση της Μονάδας, αλλά παράλληλα, προχώρησε και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την έρευνα σχετικά με τον καρκίνο στο νησί.

Τώρα, βάζει έναν ακόμη μεγάλο στόχο, το πρόγραμμα «Island Hope», που αφορά την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους. Αυτός ο στόχος έχει ιδιαίτερη σημασία… Αρκεί να σκεφτούμε για λίγο τι περνά ένας άνθρωπος από τη στιγμή που μαθαίνει ότι έχει καρκίνο. Πρώτα έρχεται ο φόβος, η αγωνία για τη ζωή του, η σκέψη για το τι τον περιμένει και πώς θα αντιμετωπίσει την ασθένεια. Για έναν ασθενή, όμως, που ζει στη Ζάκυνθο (ή σε κάποιο άλλο νησί), υπάρχει και μια άλλη τεράστια αγωνία: πού θα κάνει τις θεραπείες του, πόσο συχνά θα χρειαστεί να ταξιδεύει και πώς θα καλύψει τα έξοδα… Δεν είναι μόνο η ασθένεια και η πίεση που νιώθει, αλλά και τα εισιτήρια, η διαμονή, τα υπόλοιπα έξοδα και η αναστάτωση ολόκληρης της οικογένειας (όσον αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις, τις αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα, αλλά και το οικονομικό βάρος).

Η λειτουργία της Χημειοθεραπευτικής Μονάδας έχει αλλάξει τα δεδομένα για αρκετούς ογκολογικούς ασθενείς που μπορούν να κάνουν τη θεραπεία τους στο νησί. Δεν σημαίνει ότι όλα τα περιστατικά μπορούν να αντιμετωπιστούν εδώ ή ότι δεν χρειάζονται μετακινήσεις σε άλλα νοσοκομεία. Είναι, όμως, πολύ σημαντικό να μπορεί ένας ασθενής να κάνει τη θεραπεία του στον τόπο του.

Εξίσου σημαντική είναι η έρευνα για τον καρκίνο στη Ζάκυνθο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για μια προσπάθεια που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης στο νησί και να δώσει επιστημονικά στοιχεία για ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία. Η έρευνα βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση της, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σπ. Ξένο, τα αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν από το Πανεπιστήμιο Πατρών το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Και τώρα έρχεται το «Island Hope»! Ένα πρόγραμμα που, εφόσον υλοποιηθεί, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από πολύ περισσότερα από την ιατρική τους θεραπεία. Η ψυχολογική στήριξη, η πρακτική βοήθεια στην καθημερινότητα και η οικονομική υποστήριξη είναι ζητήματα που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη ζωή των ασθενών και των οικογενειών τους. Αν το πρόγραμμα προχωρήσει, θα μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό, ιδιαίτερα για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν σε όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η ασθένεια. Ασφαλώς, για να γίνει πραγματικότητα αυτή η πρωτοβουλία, χρειάζονται οργάνωση, συνεργασίες και οι απαραίτητοι πόροι. Είναι, όμως, σημαντικό ότι ο Σύλλογος δεν σταματά σε όσα έχει ήδη πετύχει, αλλά σχεδιάζει τα επόμενα βήματα, με στόχο να στηρίξει ακόμη περισσότερο τους ασθενείς του νησιού. Σε αυτή τη διαδρομή, ο Σπύρος Ξένος, ως πρόεδρος του Συλλόγου, μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. και τους ανθρώπους που στηρίζουν τις δράσεις του, έχει συμβάλει σε μια προσπάθεια που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Η Χημειοθεραπευτική Μονάδα, η συνεργασία για την έρευνα και ο σχεδιασμός του «Island Hope» δείχνουν ότι ο Σύλλογος δεν περιορίζεται σε ανακοινώσεις και εκδηλώσεις, αλλά επιδιώκει να δίνει απαντήσεις σε πραγματικές ανάγκες.

Γεωργία Καλαμαρά