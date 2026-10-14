Διάρρηξη με λεία χρήματα και τιμαλφή στα Πηγαδάκια | Οι κάμερες δεν στάθηκαν εμπόδιο στους διαρρήκτες

Διάρρηξη σε σπίτι στα Πηγαδάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Γύρω στις 02:50 άγνωστοι δράστες παραβίασαν την οικία, έκλεψαν τον οπλοβαστό, μέσα στον οποίο βρήκαν χρηματικό ποσό και τιμαλφή, ενώ, άφησαν άθικτο τον οπλισμό που υπήρχε.

Το περιστατικό διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί και να φτάσει στα ίχνη των δραστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σπίτι υπήρχαν συστήματα ασφαλείας, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τους δράστες.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδακίων, κ. Διονύσης Βερτζάγιας, ανέφερε ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή από όλους μήπως διαπιστώσουν κάποια ύποπτη κίνηση, ενώ τόνισε ότι αρκετές φορές, δυστυχώς, τα μέτρα προστασίας δεν θα αποτρέψουν τους αποφασισμένους δράστες. «Χειμώνιασε τώρα. Οι δουλειές τελειώσανε. Έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα. Θέλει προσοχή, να έχουμε το νου μας τι γίνεται, ποιους βάζουμε στο σπίτι μας. Αυτό είναι το κυριότερο. Και μέτρα προστασίας είχε το σπίτι και κάμερες. Παντού υπάρχουν κάμερες στα χωριά και στα μαγαζιά. Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς σύστημα παρακολούθησης».

Ο κ. Βερτζάγιας σημείωσε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για μια απόλυτα στοχευμένη διάρρηξη, καθώς οι δράστες φέρονται να γνώριζαν πού βρίσκονται τα χρήματα και τα χρυσαφικά. Παράλληλα, τόνισε ότι ήταν θετικό που απουσίαζαν οι ιδιοκτήτες, καθώς θα μπορούσαν να συμβούν ακόμα πιο δυσάρεστα γεγονότα. «Για να κάνουν αυτή την κλοπή, παραφυλούσαν και γνώριζαν τι γίνεται. Το καλό ήταν ότι δεν ήταν μέσα οι ιδιοκτήτες, γιατί δεν ξέραμε τι θα συνέβαινε αν ήταν μέσα… Πήραν κάποια πράγματα, αλλά φανταστείτε να ήταν μέσα οι ιδιοκτήτες και να ξυπνούσαν. Αυτοί που μπαίνουν στα σπίτια, είναι αποφασισμένοι. Αν χαθούν κάποια λεφτά, αναπληρώνονται. Δεν είναι σίγουρα εύκολο, δουλεύουμε μια ζωή για να τα βγάλουμε, αλλά το σημαντικό είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή».

Το περιστατικό διάρρηξης της οικίας στα Πηγαδάκια επαναφέρει, δυστυχώς, για άλλη μια φορά στην επικαιρότητα το μείζον ζήτημα των κλοπών στο νησί μας. Σε εποχές οικονομικά ιδιαίτερα δύσκολες για την κοινωνία, οι κάτοικοι είναι ακόμα περισσότερο θορυβημένοι και ζητούν επιτακτικά από τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις περιπολίες, ενώ, παράλληλα, αυξάνονται συνεχώς τα συστήματα παρακολούθησης και οι συναγερμοί στις οικίες.

Διονύσης Μπινιώρης