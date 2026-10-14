ΕΛΜΕΖ: 464 χαμένες διδακτικές ώρες στα σχολεία του νησιού την εβδομάδα 5-9 Οκτώβρη

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Ζακύνθου ισχυρίζεται ότι ακόμα και μετά την δεύτερη φάση των προσλήψεων των αναπληρωτών, τα σχολεία του νησιού μένουν ουσιαστικά ακάλυπτα.

Αναλυτικότερα, ενημερώνοντας εκ νέου για τα κενά, το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ κάνει λόγο για 3.716 χαμένες διδακτικές ώρες από την αρχή της σχολικής χρονιάς και για 27 κενά σε εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα την εβδομάδα 5-9 Οκτώβρη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕΖ, χάθηκαν 464 διδακτικές ώρες.

«Παρά το γεγονός ότι το ΥΠΑΙΘΑ είχε γνώση των κενών ήδη από τις αρχές Σεπτέμβρη και με μεγαλύτερη ακρίβεια ήδη από τις αρχές Οκτώβρη, επέλεξε και στη Β΄ φάση να αφήσει ακάλυπτα κενά. Σοβαρό ζήτημα εντοπίζεται στις μουσικές ειδικότητες του Μουσικού Σχολείου και μάλιστα σε όργανα τα οποία θεωρούνται υποχρεωτικά στη διδασκαλία τους, όπως το μαντολίνο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απαράδεκτη δήλωση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ ότι μέχρι τον Μάιο θα προσληφθούν 45.000 αναπληρωτές, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κενά στα σχολεία τοπικά αλλά και πανελλαδικά θα εξακολουθήσουν και τους επόμενους μήνες», τονίζει η ΕΛΜΕΖ στην ανακοίνωσή της, η οποία καταλήγει ως εξής: «το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ θα εξακολουθήσει να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, να αποκαλύπτει τα ψεύδη της κυβέρνησης και να καταδεικνύει τα αποτελέσματα των πολιτικών αδιοριστίας και υποχρηματοδότησης που αυτή ακολουθεί».

Σοφία Βαρδακαστάνη