Η γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας και τα όρια της ασύμμετρης στρατηγικής εταιρικής σχέσης | Γράφει ο Διονύσης Τσιριγώτης

Διονύσης Τσιριγώτης Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αναδεικνύει ένα κρίσιμο ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής⸱ κατά πόσον η ενισχυμένη γεωπολιτική χρησιμότητα της χώρας μεταφράζεται σε ανάλογα στρατηγικά οφέλη

. Η αποτίμησή της απαιτεί διάκριση μεταξύ διπλωματικού συμβολισμού, πολιτικών διαβεβαιώσεων και δεσμεύσεων με οριοθετημένο περιεχόμενο. Κριτήριο δεν είναι η ένταση των δηλώσεων περί συμμαχικής εμπιστοσύνης, αλλά η κατανομή των ωφελημάτων, των εξαρτήσεων και των κινδύνων, ιδίως υπό συνθήκες ελληνοτουρκικής κρίσης.

Η αυτοτελής επίσκεψη στην Αθήνα, χωρίς αντίστοιχο σταθμό στην Άγκυρα, προσέδωσε στην Ελλάδα αυξημένη διπλωματική ορατότητα. Η ομιλία στην Πνύκα ενέταξε την ελληνική αρχαιότητα σε μια αφήγηση δυτικής ιστορικής συνέχειας, συνδέοντας την κυριαρχία με την παραγωγική επάρκεια, την τεχνολογική υπεροχή και τη στρατιωτική αποτροπή. Η επιλογή του τόπου αναβάθμισε συμβολικά τον Έλληνα συνομιλητή, εξυπηρέτησε όμως πρωτίστως τη νομιμοποίηση της αμερικανικής στρατηγικής αντίληψης. Η πολιτισμική αναγνώριση δεν ισοδυναμεί αφ’ εαυτής με παραχώρηση πρόσθετων εγγυήσεων ασφαλείας.

Η αμυντική συνεργασία αποτυπώνει χαρακτηριστικά αυτή την ασυμμετρία. Οι αναφορές σε εξοπλιστικές δαπάνες τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ, εφόσον συγκεκριμενοποιηθούν συμβατικά, προοιωνίζουν ενίσχυση των ελληνικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Ταυτόχρονα, η απόκτηση προηγμένων αμερικανικών συστημάτων συνεπάγεται διαρκείς απαιτήσεις συντήρησης, αναβαθμίσεων και τεχνικής υποστήριξης, ενώ η αύξηση της αποτρεπτικής ικανότητας συνοδεύεται από βαθύτερη εξάρτηση από τον προμηθευτή. Υπό το πρίσμα της ασύμμετρης αλληλεξάρτησης, το ουσιώδες δεν είναι αποκλειστικά η ποσότητα των εξοπλισμών, αλλά η δυνατότητα αυτόνομης αξιοποίησής τους και το κόστος ενδεχόμενου περιορισμού της συμμαχικής συνδρομής.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις ανακύπτουν στην ενεργειακή διπλωματία. Η αμερικανική υποστήριξη στις έρευνες υδρογονανθράκων και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελλάδας στη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Ωστόσο, οι αναφορές στις ευαισθησίες τρίτων κρατών και στην προτίμηση διακριτικών διπλωματικών χειρισμών δεν αποσαφήνισαν την αμερικανική αντίδραση σε πιθανή παρεμπόδιση των έργων. Η πολιτική ενθάρρυνση μιας πρωτοβουλίας διαφέρει ουσιωδώς από την ανάληψη δεσμευτικής ευθύνης προστασίας της, εφόσον η Ουάσιγκτον διατηρεί το περιθώριο υποστήριξης των ενεργειακών σχεδιασμών χωρίς εκ των προτέρων δέσμευση έναντι των τουρκικών αντιδράσεων.

Η ίδια λογική διέπει τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Η παρουσίαση χαρτών για την Κάσο και τις τουρκικές διεκδικήσεις κατά τις επαφές Γεραπετρίτη και Ρούμπιο διευκόλυνε την αναλυτική ενημέρωση της αμερικανικής πλευράς, χωρίς να τεκμηριώνει αποδοχή των ελληνικών θέσεων. Εξάλλου, η αποδοκιμασία ενδεχόμενης ελληνοτουρκικής σύγκρουσης παραπέμπει πρωτίστως στην επιδίωξη διατήρησης της νατοϊκής συνοχής. Δεν συνιστά σαφή προδέσμευση για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών σε κρίση σχετική με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες ή τις ενεργειακές δραστηριότητες.

Η συζήτηση για την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επιβεβαιώνει ότι η αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων δεν συνεπάγεται συμμετρική υποβάθμιση των αμερικανοτουρκικών. Παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς λόγω των ρωσικών S-400, η διερεύνηση διευθέτησης αναδεικνύει τη διατηρούμενη στρατηγική βαρύτητα της Άγκυρας. Η αμερικανική πολιτική επιδιώκει τη διαχείριση του ανταγωνισμού μεταξύ δύο συμμάχων, όχι την ανεπιφύλακτη ταύτιση με τις θέσεις του ενός. Ως εκ τούτο η Αθήνα οφείλει να αξιολογεί τη συμμαχική στήριξη βάσει συγκεκριμένων δεσμεύσεων και όχι προσδοκιών αποκλειστικής προτίμησης.

Μείζονα διαπραγματευτικό κεφάλαιο αποτελούν οι υποδομές της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης. Η συμβολή τους στη στρατιωτική κινητικότητα, στην επιχειρησιακή υποστήριξη και στις περιφερειακές διασυνδέσεις αυξάνει την αξία της Ελλάδας για τον αμερικανικό σχεδιασμό. Η επιχειρησιακή χρησιμότητα, ωστόσο, δεν παράγει αυτομάτως πολιτική επιρροή. Για να καταστεί διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, απαιτείται σύνδεση των διευκολύνσεων με επαληθεύσιμα ανταλλάγματα, εγχώρια τεχνολογική και αμυντική ενίσχυση, καθώς και σαφείς διαδικασίες συνεννόησης σε περιόδους κρίσης. Διαφορετικά, οι αυξανόμενες συμμαχικές υποχρεώσεις ενδέχεται να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα περιθώρια ελληνικής επιρροής.

Τα αποτελέσματα της επίσκεψης είναι επομένως υπαρκτά, αλλά ετεροβαρή –ενισχυμένη διπλωματική προβολή, επιβεβαίωση αμυντικής συνεργασίας, πολιτική υποστήριξη ενεργειακών σχεδίων και δυνατότητα απευθείας ανάδειξης των ελληνικών ανησυχιών– ενώ δεν προκύπτει αντίστοιχη θεσμοθέτηση νέων εγγυήσεων έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων. Η διαφορά μεταξύ διαβεβαίωσης και εγγύησης είναι καθοριστική⸱ η πρώτη εκφράζει αναθεωρήσιμη πολιτική πρόθεση, ενώ η δεύτερη προϋποθέτει προσδιορισμένες υποχρεώσεις, μέσα εφαρμογής και κόστος υπαναχώρησης.

Συνεπαγόμενα, η στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας δεν μπορεί να μετράται αποκλειστικά από την αναγνώριση της γεωπολιτικής της σημασίας. Εξαρτάται από τη μετατροπή αυτής της σημασίας σε θεσμικά κατοχυρωμένη ανταποδοτικότητα, αξιόπιστη αποτροπή και διευρυμένη ικανότητα επηρεασμού των περιφερειακών εξελίξεων. Η επιτυχία μιας τέτοιας πολιτικής προϋποθέτει σταθερή αξιολόγηση των συμφωνιών, διαφάνεια ως προς τις πραγματικές δεσμεύσεις και αποφυγή της σύγχυσης ανάμεσα στη συμμαχική εγγύτητα και την εξασφαλισμένη συνδρομή. Σε μια ασύμμετρη συμμαχία, η χρησιμότητα του ασθενέστερου εταίρου δημιουργεί δυνατότητες διαπραγμάτευσης, όχι αυτοδίκαιη προστασία. Το κρίσιμο ζητούμενο για την Αθήνα παραμένει η μείωση της απόστασης μεταξύ της αξίας της για την αμερικανική στρατηγική και της επιρροής που διαθέτει στον καθορισμό της δικής της ασφάλειας.