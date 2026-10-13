Σπύρος Ξένος: «Κάθε μας βήμα, ένα μήνυμα ζωής» | Το Zante Walk, η Χημειοθεραπευτική Μονάδα και το σχέδιο “Island Hope”

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου μιλά στην «Ημέρα» για το 2ο Zante Walk for the Cure, τη λειτουργία της Χημειοθεραπευτικής Μονάδας, την έρευνα για τον καρκίνο στο νησί και το φιλόδοξο πρόγραμμα «Island Hope» για την ολοκληρωμένη στήριξη ασθενών και οικογενειών

Συνέντευξη στην Γεωργία Καλαμαρά

«Το Όραμά μας και ο επόμενος μεγάλος στόχος, αφορά την οργάνωση, παρουσίαση και υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος με τίτλο: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ISLAND HOPE» (Ολοκληρωμένη υποστήριξη για ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους στο νησί της Ζακύνθου). Σκοπός μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένη και ανθρωπιστική υποστήριξη στους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους, διασφαλίζοντας έτσι, ότι κανείς δεν θα αντιμετωπίζει τον καρκίνο μόνος του, ανεξάρτητα από την οικονομική – κοινωνική του κατάσταση»

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν στις διαπιστώσεις, αλλά επιλέγουν να μετατρέπουν τις ανάγκες σε διεκδίκηση και τις ιδέες σε πράξη… Ο Σπύρος Ξένος, κοινωνιολόγος και πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν συνδέσει τη διαδρομή τους με αυτή την προσπάθεια, δίνοντας χώρο στη συλλογική δράση, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια των ασθενών.

Με αφορμή το 2ο Zante Walk for the Cure 2026, που πραγματοποιείται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο ίδιος στέλνει μήνυμα συμμετοχής και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν πρέπει να δίνει μόνος του τη μάχη απέναντι στον καρκίνο. Πίσω, όμως, από τον συμβολικό περίπατο και τα ροζ χρώματα που θα γεμίσουν την πόλη, υπάρχει μια πολύ ευρύτερη προσπάθεια: η λειτουργία της Χημειοθεραπευτικής Μονάδας στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, η επιστημονική έρευνα για τον καρκίνο στο νησί, αλλά και η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών περίθαλψης για τους κατοίκους μιας νησιωτικής περιοχής.

Στη συνέντευξή του στην «Ημέρα», ο κ. Ξένος μιλά για όσα έχουν κατακτηθεί μέσα από τη συνεργασία και την επιμονή της τοπικής κοινωνίας, χωρίς να παραγνωρίζει τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, αποκαλύπτει τον επόμενο μεγάλο στόχο του Συλλόγου, την πρωτοβουλία «Island Hope», ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους, με στόχο κανείς να μη στερείται την απαραίτητη βοήθεια εξαιτίας της οικονομικής ή κοινωνικής του κατάστασης.

Η πορεία του Συλλόγου δείχνει τι μπορεί να πετύχει μια κοινωνία όταν επιμένει σε έναν κοινό σκοπό. Και ο Σπύρος Ξένος, μέσα από τη θεσμική του θέση και τη σταθερή παρουσία του σε αυτή την προσπάθεια, αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικής διεκδίκησης, της κοινωνικής ευθύνης και της έμπρακτης φροντίδας προς τον συνάνθρωπο. Γιατί η ελπίδα δεν βρίσκεται μόνο στα λόγια και στις ευχές, αλλά σε όσα καταφέρνουμε να αλλάξουμε μαζί…

Ερ.: Κύριε Ξένε, με αφορμή τη δράση Zante Walk for the Cure 2026, η οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, θα θέλατε να μας πείτε δυο λόγια;

Απ.: Το Zante Walk for the Cure πραγματοποιείται κάθε χρόνο με στόχο την ευαισθητοποίηση – ενημέρωση του κοινού γύρω από τον καρκίνο του μαστού, την ενδυνάμωση – στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν την ασθένεια καθώς και την απόδοση τιμής στη μνήμη όσων έφυγαν νωρίς από κοντά μας. Στον συμβολικό μας περίπατο (το «ροζ μίλι»), μπορεί να συμμετέχει και είναι ευπρόσδεκτος οποιοσδήποτε το επιθυμεί, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ομάδας… Γιατί Όλοι ΜΑΖΙ, είμαστε ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ από τον καρκίνο του μαστού. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όλη η πόλη γιορτάζει μαζί μας! Καλούμε, λοιπόν, όλες και όλους να γίνουν μέρος αυτής της κίνησης ζωής, που κάθε χρόνο γεμίζει την πόλη της Ζακύνθου με ροζ χρώματα και δημιουργεί μια μεγάλη ασπίδα αγάπης, αλληλεγγύης, δύναμης και ελπίδας απέναντι στη νόσο, στηρίζοντας ουσιαστικά την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Γιατί μπορεί το μυστήριο της ζωής να μάς ξαφνιάζει και συχνά να μάς πληγώνει με πολλούς τρόπους, αλλά κάθε δικό ΜΑΣ βήμα είναι ένα μήνυμα στήριξης, προς κάθε γυναίκα που παλεύει με τη νόσο.

Ερ.: Από τον Μάιο του 2026 λειτουργεί και επίσημα πλέον η Χημειοθεραπευτική Μονάδα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Αλήθεια, πώς φτάσαμε ως εδώ; Πώς καταφέρατε κάτι που μέχρι χθες φάνταζε αδύνατο;

Απ.: Έχω την αίσθηση ότι, μέσα στη φασαρία των τελευταίων ετών, κάπου χάσαμε την πίστη μας στον Άνθρωπο. Υπό αυτό το πρίσμα, η Χημειοθεραπευτική Μονάδα του Νοσοκομείου μας, αποτελεί ένα σύγχρονο σύμβολο ανθρωπιάς, ελπίδας και κοινωνικής ευαισθησίας, το οποίο χωρίς τυμπανοκρουσίες, μελέτες και εκατομμύρια, ολοκληρώθηκε και λειτουργεί με σεβασμό και ταπεινότητα, αποδεικνύοντας τη μετάβαση από το Όραμα στην πράξη! Ένα μικρό θαύμα, καρπός της καθολικής και ομόψυχης διεκδίκησης μιας ολόκληρης «ζωντανής» κοινωνίας των πολιτών, αλλά και ένα παράδειγμα για το πως χτίζεις, μέρα τη μέρα, τη συνειδητοποίηση, την καθολική αναγνώριση, τη διεκδίκηση και στήριξη ενός ζωτικού αιτήματος μιας μικρής κοινότητας ανθρώπων, από τη βάση! Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά Σας και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αισθανόμαστε υπερηφάνεια για Όλους τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι ερμήνευσαν και εκπλήρωσαν ένα κομμάτι της εποχής τους.

Ερ.: Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της Χημειοθεραπευτικής Μονάδας στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, πώς αποτιμάτε τη μέχρι σήμερα πορεία της; Ποιες δυσκολίες δημιουργεί η υποστελέχωση του ΓΝΖ στη λειτουργία της και πώς επηρεάζει συνολικά τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ογκολογικούς ασθενείς;

Απ.: Σύμφωνα με όλα όσα μάς μεταφέρουν τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και όσα καθημερινά ζούμε κι εμείς από κοντά, δίπλα στους ασθενείς μας, η πορεία εξέλιξης αλλά και η αξιολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών της Χημειοθεραπευτικής μας Μονάδας, κινείται, μέχρι στιγμής, σε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, ένεκα κυρίως του αυξημένου αισθήματος καθήκοντος της ομάδας, που διευθύνει ο γιατρός Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Από την άλλη πλευρά, θα έλεγα ότι η Χημειοθεραπευτική Μονάδα δεν μπορεί να αποτελεί προάστιο ανύπαρκτης πόλης, κατά την εύστοχη έκφραση του Φ. Πεσσόα, αλλά ακολουθεί τη γενικότερη εικόνα που συντροφεύει το Νοσοκομείο Ζακύνθου, την ίδια στιγμή, όπου διαπιστώνεται αύξηση φόρτου εργασίας στα εργαστήρια, το Φαρμακείο, την Παθολογική και Χειρουργική κλινική καθώς και κυρίως στον Ακτινολογικό τομέα, τομείς που πασχίζουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες, μετά τη λειτουργία της Ογκολογικής Μονάδας, ανάγκες. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, τούς αξίζει, γιατρούς και νοσηλευτές, ένα μεγάλο Ευχαριστώ από όλους μας!

Ερ.: Αλήθεια κ. Ξένε, το ζήτημα της υποστελέχωσης, το οποίο μπαίνει και ξαναμπαίνει στον δημόσιο διάλογο, αφορά μόνο το δικό μας Νοσοκομείο; Και τελικά, ποια θα μπορούσε να είναι η λύση αυτού του ζωτικού για τη Ζάκυνθο, τα νησιά μας, αλλά και όλη την ηπειρωτική χώρα, προβλήματος;

Απ.: Κατ’ αρχάς, θα έλεγα, ότι η καταρράκωση των δημόσιων δομών, αλλά και γενικότερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συνιστά πολιτική επιλογή τα τελευταία χρόνια. Η Ζάκυνθος, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Η Πολιτεία εμφανίζεται απρόθυμη να χρηματοδοτήσει και αδύναμη να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της Υγείας. Το αποτέλεσμα είναι σοβαρές ελλείψεις ιατρών και κυρίως νοσηλευτών στα δημόσια Νοσοκομεία, εξουθένωση και σιωπηρή απόσυρση (quiet quitting) του προσωπικού των Νοσοκομείων, απουσία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας κ.α., και κυρίως, αύξηση των «καταστροφικών δαπανών» υγείας και ανεκπλήρωτες ανάγκες, για τα φτωχοποιημένα λαϊκά στρώματα. Υπό αυτήν την έννοια, ένα σύστημα που λειτουργεί στα όριά του, γεννά ανισότητες και αφήνει πάντα λιγότερα περιθώρια ασφαλείας.

Από την άλλη πλευρά, η συζήτηση για το Νοσοκομείο Ζακύνθου δεν μπορεί να εστιάζει μόνο στις ανάγκες της τουριστικής περιόδου. Η υποστελέχωση σε ένα νησί δεν μπορεί να αφορά μόνο τον αριθμό των γιατρών. Η γεωγραφία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως λόγος μειωμένης προστασίας. Και σε τελική ανάλυση, το ζητούμενο, δεν είναι να καλύπτονται προσωρινά τα κενά με μετακινήσεις και εντέλλεσθαι, αλλά να διαμορφωθούν εκείνες οι συνθήκες, που θα κάνουν επιθυμητή την παραμονή γιατρών και νοσηλευτών στις νησιωτικές περιοχές (με την προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων μαζί, την αύξηση των μισθών και την παροχή οικονομικών κινήτρων, τη βελτίωση συνθηκών εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης, την ενίσχυση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της διασύνδεσης με γειτονικά Πανεπιστημιακά νοσοκομεία) και κυρίως, αυτό που απαιτείται, ζώντας στο παρόν, είναι ο «κοινός νους».

Ερ.: Τον Φεβρουάριο του 2026, υλοποιήθηκε και η δεύτερη μεγάλη προγραμματική δέσμευση του Δ.Σ. του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών και σκοπό τη διεξαγωγή της έρευνας για τον καρκίνο στο νησί μας. Τι νεότερα υπάρχουν εδώ;

Απ.: Κάθε δρόμος θεωρώ ότι σε πάει στην άκρη του κόσμου! Η συνεργασία μας, λοιπόν, με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής, του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών καρποφόρησε μετά από μεγάλες προσπάθειες και προσέφερε την πρώτη πανελλαδικά έρευνα για τον καρκίνο, σε μια περιοχή (Ζάκυνθος) της ελληνικής επικράτειας. Ήδη βρισκόμαστε στη Β΄ φάση της έρευνας και εκτιμώ ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα παρουσιάσει, σε ειδική εκδήλωση, τα αποτελέσματα της έρευνας.

Μέχρι τότε, καλούμε όλους τους καρκινοπαθείς να αναζητήσουν και να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια της έρευνας, έτσι ώστε να μάς βοηθήσουν να αποτυπώσουμε τη σημερινή πραγματικότητα και παράλληλα, να προσφέρουν στους ερευνητές όλο το απαραίτητο πρωτογενές υλικό, για τις αιτίες της αύξησης του καρκίνου, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, στη Ζάκυνθο.

Ερ.: Κλείνοντας κ. Ξένε, και μετά τη δημιουργία για πρώτη φορά ογκολογικής μονάδας στη Ζάκυνθο, την πρώτη (τοπική) έρευνα για τον καρκίνο στην Ελλάδα, δράσεις, εκδηλώσεις, συνεργασίες, προσφορές κ.α., τι άλλο μπορεί να περιμένει η τοπική κοινωνία και οι καρκινοπαθείς της Ζακύνθου από τον Σύλλογο σας;

Απ.: Κυρία Καλαμαρά, υπάρχει ένα είδος κούρασης που είναι και το χειρότερο: η κούραση των προσδοκιών. Ωστόσο, συνήθεια και χάρισμα των μελών αυτού του Συλλόγου είναι να κάνουν όνειρα! Το Όραμά μας, λοιπόν, και ο επόμενος μεγάλος στόχος, αφορά την οργάνωση, παρουσίαση και υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος με τίτλο: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ISLAND HOPE» (Ολοκληρωμένη υποστήριξη για ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους στο νησί της Ζακύνθου).

Tο έργο ευελπιστεί να αντιμετωπίσει το κρίσιμο κενό στις υπηρεσίες υποστήριξης για τη φροντίδα του καρκίνου, σε μια απομονωμένη νησιωτική κοινότητα. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένη και ανθρωπιστική υποστήριξη στους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους, διασφαλίζοντας έτσι, ότι κανείς δεν θα αντιμετωπίζει τον καρκίνο μόνος του, ανεξάρτητα από την οικονομική- κοινωνική του κατάσταση. Μια κοινότητα, όπου κάθε ασθενής με καρκίνο θα έχει πρόσβαση στην συναισθηματική, πρακτική και οικονομική υποστήριξη, την οποία χρειάζεται, για να προχωρήσει και να μοιραστεί το δικό του μήνυμα με δύναμη ψυχής, αξιοπρέπεια και ελπίδα.