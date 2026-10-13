Δ. Τουρκάκης: «Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα απαντήσουν εντός 15 ημερών στο πόρισμα για τον αγωγό»

Εντός 15 ημερών αναμένεται να απαντήσουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου στα ευρήματα της προσωρινής έκθεσης ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής για το έργο του αγωγού Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας.

Παράλληλα, σήμερα, Τετάρτη, συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ και τα μέλη του ενημερώθηκαν από χθες για το περιεχόμενο του πορίσματος, (παραλήφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας από την ΔΕΥΑΖ).

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, Διονύσης Τουρκάκης, στην «ΗΜΕΡΑ» θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε και στην υπόθεση της τηλεμετρίας. Αρχικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συντάξουν τις απαντήσεις τους επί των ευρημάτων και στη συνέχεια αυτές θα αποσταλούν στη Διαχειριστική Αρχή για αξιολόγηση.

Σε ερώτηση για την ανησυχία που υπάρχει στις ορεινές κοινότητες σχετικά με το μέλλον του έργου, ο κ. Τουρκάκης σημείωσε ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η εξέταση των ευρημάτων και να δοθούν οι επίσημες απαντήσεις, προτού γίνει οποιαδήποτε εκτίμηση. «Θα περιμένω να δω τις απαντήσεις και μετά να το δούμε, να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το πόρισμα αξιολογείται από τις υπηρεσίες και θα έχουμε τις επίσημες απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ευρήματα

Η έκθεση συντάχθηκε έπειτα από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2026. Σε αυτήν καταγράφονται αναντιστοιχίες μεταξύ εργασιών που είχαν πιστοποιηθεί και της κατάστασης που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, καθώς και ζητήματα που αφορούν την αδειοδότηση, τις διαδικασίες εκτέλεσης και τις προθεσμίες ολοκλήρωσης του έργου.

Οι διαπιστώσεις για τις εργασίες

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της έκθεσης αφορά τον 7ο λογαριασμό του έργου, ο οποίος θεωρήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2024. Το τελικό ποσό του λογαριασμού ανερχόταν σε 916.052,59 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα αφορούσε πληρωμή 807.254,91 ευρώ. Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, κατά την επιτόπια επαλήθευση εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατάσταση των εγκαταστάσεων και των εργασιών δεν αντιστοιχούσε σε όσα είχαν πιστοποιηθεί στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων:

🔲 Αντλιοστάσια και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός: Είχε πιστοποιηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων τριών αντλιοστασίων, μαζί με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τους. Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, ο εξοπλισμός εντοπίστηκε αποθηκευμένος σε κιβώτια σε αποθήκη υπεργολάβου και όχι εγκατεστημένος στις προβλεπόμενες θέσεις.

🔲 Κτιριακές εγκαταστάσεις: Το αντλιοστάσιο Α26 είχε πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο, ενώ κατά την επιτόπια επαλήθευση βρισκόταν, σύμφωνα με την έκθεση, στη φάση της σκυροδέτησης. Για άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων τα αντλιοστάσια Α27 και Α28-188 και η δεξαμενή Δ77, αναφέρεται ότι είχαν πιστοποιηθεί οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μόνο το βασικό κτιριακό κέλυφος.

🔲 Οδός προσπέλασης: Σύμφωνα με την έκθεση, είχαν πιστοποιηθεί εκσκαφές και εργασίες διαμόρφωσης οδού προσπέλασης μήκους 2.316 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων. Η συγκεκριμένη οδός δεν διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

🔲 Δίκτυο σωληνώσεων: Ενώ είχαν πιστοποιηθεί οι εργασίες σωληνώσεων, κατά την επαλήθευση διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τμήματα του αγωγού.

Ζητήματα υπεργολαβίας και αδειοδότησης

Στην έκθεση καταγράφεται, επίσης, η παρουσία και δραστηριοποίηση εταιρείας στο εργοτάξιο, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού με την ανάδοχο εταιρεία. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΕΥΔ, δεν είχαν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες που αφορούν την υπεργολαβία ή την υποκατάσταση του αναδόχου, με αναφορά στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. Το συγκεκριμένο ζήτημα καταγράφεται ως εύρημα της υπηρεσίας σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κατά την εκτέλεση του έργου. Παράλληλα, η έκθεση αναφέρεται στη λήξη της άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, η άδεια, η οποία είχε ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2017, δεν ήταν πλέον σε ισχύ κατά τον χρόνο της επιτόπιας επαλήθευσης.

Οι προθεσμίες και η πρόταση για τον ανάδοχο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου. Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, είχαν παρέλθει η συμβατική προθεσμία, η εγκεκριμένη παράταση και η οριακή προθεσμία εκτέλεσης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Για τον λόγο αυτό, η υπηρεσία προτείνει να κινηθούν εκ νέου οι προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016, οι οποίες αφορούν την ενδεχόμενη έκπτωση του αναδόχου, λόγω υπέρβασης των προθεσμιών.

Στο επίκεντρο η πληρωμή των 807.254,91 ευρώ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το οικονομικό σκέλος της έκθεσης. Ο 7ος λογαριασμός του έργου είχε τελικό ποσό 916.052,59 ευρώ, ενώ το σχετικό χρηματικό ένταλμα αφορούσε πληρωμή 807.254,91 ευρώ. Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, το ποσό συνδέεται με δαπάνες για τις οποίες εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες μεταξύ των πιστοποιημένων εργασιών και των ευρημάτων του επιτόπιου ελέγχου. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, η ΕΥΔ προτείνει την ανάκτηση του ποσού των 807.254,91 ευρώ από τον Δήμο Ζακύνθου.

Γεωργία Καλαμαρά