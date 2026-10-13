Απογοήτευση των προέδρων στα ορεινά για τις εξελίξεις με το έργο του αγωγού

«Ζοφερή» εκτίμηση ότι οι παρεμβάσεις δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ

Έντονο προβληματισμό, βαθιά αγανάκτηση, αλλά και μεγάλη απογοήτευση έχουν φέρει στην τοπική κοινωνία οι ραγδαίες εξελίξεις, μετά την προσωρινή έκθεση ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής για το έργο της αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης Αγία Μαρίνα – Λούχα –Γύρι – Άγιος Λέοντας.

Δυστυχώς, οι εξελίξεις όχι μόνο βάζουν εμφατικό «μπλόκο» στις εργασίες, αλλά, κατά την άποψη των προέδρων ορισμένων χωριών, βάζουν οριστική «ταφόπλακα» στο να ολοκληρωθεί ποτέ ένα ζωτικής σημασίας έργο, το οποίο έχει περάσει ήδη από «σαράντα κύματα».

Ο πρόεδρος της Αγίας Μαρίνας, κ. Μαρίνος Χέλμης, τόνισε ότι η τοπική κοινωνία περίμενε, δυστυχώς, αυτή την αρνητική εξέλιξη. «Εμείς βλέπαμε τι γίνεται, το λέγαμε καιρό και η «Λαϊκή Συσπείρωση» το ανέφερε το θέμα συνέχεια. Ξέραμε που πηγαίνει ακόμα. Είχαμε πει ότι νερό στο Γύρι αποκλείεται να πάει. Τώρα τι έχει γίνει δεν μπορώ να πω. Υπάρχουν υπηρεσίες που τα ελέγχουν. Γιατί η δημοτική αρχή έφτασε σε αυτό το σημείο… δεν μπορώ να το καταλάβω. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είδαμε ότι αυτό το έργο δεν θέλουν να το φτιάξουν. Τους τελευταίους 1-2 μήνες εργάστηκαν ιδιαίτερα για να καλύψουν υποθέτω τα χαντάκια. Από την ώρα που λέγανε ότι υπάρχει ο ηλεκτρολογικός μηχανισμός και στα αντλιοστάσια ήταν μόνο τα μπετά, εμείς τα βλέπαμε, περνούσαμε κάθε μέρα από εκεί. Αυτό το έργο όπως φαίνεται, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν είμαι ειδικός. Οι υπηρεσίες ξέρουν, αλλά εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση τώρα ,υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί αυτό το έργο;;; Εμείς εδώ δεν περιμέναμε τις ελεγκτικές υπηρεσίες να μας πουν τι γίνεται, δεν απογοητευτήκαμε ξαφνικά, γνωρίζαμε τι θα γίνει. Περιμέναμε το πόρισμα από τις υπηρεσίες. Είναι ένας δρόμος αγροτικός που έχουν ανοίξει χαντάκι για να βάλουν σωλήνες, θα συνεχίσει το έργο τι θα γίνει;».

Την ιδιαίτερα έντονη απογοήτευσή του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γυρίου, κ. Στάθης Γιακουμέλος. «Θεωρώ ότι το έργο θα εγκαταλειφθεί και δεν θα γίνει τίποτα. Είναι πραγματικά κρίμα. Είχα προτείνει στον κ. Κόκορη κάποια στιγμή να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος και να είναι ο Δήμος από πάνω, χωρίς να προχωρήσει το έργο και να πληρωθούν. Τώρα πως έγινε και ένα έργο το οποίο δεν προχωρούσε, πληρώθηκε; Απ’ ότι ξέρω ελάχιστα χρήματα δεν έχουν πληρωθεί, χωρίς να προχωρήσει. Είναι περίεργα όλα αυτά. Είναι κρίμα. Είμαι πρόεδρος αρκετά χρόνια. Είχε γίνει αγώνας για να ενταχθεί και να μπει σε πρόγραμμα και ο κ. Μποζίκης ως δήμαρχος, είχε κάνει προσπάθειες και ο κ. Κολοκοτσάς είχε κάνει προσπάθειες δύο φορές. Τη δεύτερη φορά εγκρίθηκε το έργο. Ο κ. Κολοκοτσάς όταν αποχώρησε από Δήμαρχος και ανέλαβε ο κ. Αρετάκης, είχε το έργο στο συρτάρι έτοιμο για δημοπράτηση. Ο κ. Αρετάκης δεν το προχωρούσε τρία χρόνια γιατί θεωρούσε ότι ήταν άστοχο. Επί τρία χρόνια δεν το δημοπρατούσε και έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Ελπίζω ότι θα βρουν κάποιο κονδύλι να το ολοκληρώσουν, διαφορετικά λυπάμαι για την κατάληξη και την αδιαφορία της αρχής. Είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας κυρίως για το Γύρι και τη Λούχα. Λυπάμαι για την κατάληξη του έργου. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό».

Διονύσης Μπινιώρης