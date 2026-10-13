Άδ. Γεωργιάδης για Παιδιατρική : “Οι κρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη – Δεν υπάρχει υποψήφιος για την πρόσληψη επικουρικού παιδιάτρου”

Προκηρύχθηκαν δύο μόνιμες θέσεις παιδιάτρων

Δύο θέσεις μόνιμων παιδιάτρων έχουν προκηρυχθεί για το Νοσοκομείο, με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει τις δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών της Παιδιατρικής Κλινικής.

Την ίδια ώρα, αίτημα για την πρόσληψη επικουρικού παιδιάτρου με σύμβαση διάρκειας 36 μηνών δεν έχει προχωρήσει, καθώς δεν υπάρχει υποψήφιος στη σχετική λίστα. Τα παραπάνω αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε απάντησή του στη Βουλή, μετά από ερώτηση της βουλευτού Β΄ Πειραιώς της Ελληνικής Λύσης, Σοφίας – Χάιδως Ασημακοπούλου, σχετικά με την κατάσταση στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Στην απάντησή του, ο Υπουργός περιγράφει τις ενέργειες που έχουν γίνει για την κάλυψη των αναγκών της Κλινικής, επισημαίνοντας ότι επιχειρείται η ενίσχυσή της με μετακινήσεις γιατρών από άλλες δομές υγείας. Παράλληλα, παραδέχεται ότι οι προσπάθειες εξεύρεσης παιδιάτρων μέσω μετακινήσεων δεν έχουν αποδώσει, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η απάντηση του Υπουργού Υγείας

Απαντώντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται αρχικά στη σημερινή στελέχωση της Κλινικής και στις προσπάθειες να εξασφαλιστεί η λειτουργία της. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, την παρούσα χρονική στιγμή, στελεχώνεται από μία (1) μόνιμη ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής και συνεπικουρείται μέσω μετακινήσεων ειδικευμένων και επικουρικών παιδιάτρων από άλλες δομές υγείας, αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ (όπως Γ.Ν. Κεφαλονιάς, Π.Γ.Ν. Πατρών, Γ.Ν. Παίδων “Καραμανδάνειο” κ.λπ.), προκειμένου να συμμετέχουν στο τακτικό πρωινό ωράριο, καθώς και στο εφημεριακό πρόγραμμα της Κλινικής. Οι εν λόγω μετακινήσεις προκρίνονται ως η μόνη άμεση λύση για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών της Κλινικής και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της».

Ο Υπουργός παραδέχεται, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες για την εξεύρεση γιατρών μέσω μετακινήσεων από άλλες υγειονομικές μονάδες δεν έχουν αποδώσει, παρά τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί. Ειδικότερα, στην απάντηση αναφέρεται: «Σημειώνεται ότι, παρά την αξιοποίηση των διατάξεων του ν. 5015/2023 και την αποστολή διαδοχικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση παιδιάτρων τόσο από την 6η Υ.ΠΕ., όσο και από λοιπές Υγειονομικές Περιφέρειες, δεν υπήρξε ανταπόκριση».

Δύο μόνιμες θέσεις σε διαδικασία κρίσης

Σε ό,τι αφορά τη μόνιμη στελέχωση της Κλινικής, το Υπουργείο αναφέρει ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί δύο θέσεις παιδιάτρων, μία σε βαθμό Διευθυντή και μία σε βαθμό Επιμελητή Β΄. Σύμφωνα με τον Υπουργό: «Περαιτέρω, για την ενίσχυση της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες: α. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. Γ4α/Γ.Π.18607/08-05-2026 (Ο.Ε.) υπουργική απόφαση προκηρύχθηκαν για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου επτά (7) θέσεις, εκ των οποίων δύο (2) θέσεις αφορούν την ειδικότητα της Παιδιατρικής (μία θέση σε βαθμό Διευθυντή και μία σε βαθμό Επιμελητή Β΄). Η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Ιατρών της 6ης Υ.ΠΕ.».

Η απάντηση διευκρινίζει, επίσης, ότι το ενδεχόμενο επαναπροκήρυξης των θέσεων παραμένει ανοιχτό, εφόσον δεν καλυφθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης: «Ωστόσο, για τη σταθερή παρουσία Παιδιάτρου σε περίπτωση που παραμείνουν κενές οργανικές θέσεις, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, θα εγκριθεί εκ νέου η προκήρυξή τους».

Χωρίς υποψήφιο για επικουρικό παιδίατρο

Παράλληλα με τις διαδικασίες για τις μόνιμες θέσεις, είχε υποβληθεί αίτημα για την πρόσληψη επικουρικού παιδιάτρου, με χρονική διάρκεια απασχόλησης τριών ετών. Ωστόσο, ούτε αυτή η λύση έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμος υποψήφιος. Στην απάντηση του Υπουργού σημειώνεται: «β. Υποβλήθηκε σχετικό αίτημα προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας για πρόσληψη επικουρικού ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής, με χρονική διάρκεια (36) μηνών, αλλά δεν υπάρχει υποψήφιος στη λίστα».

Τι είχε ζητήσει η βουλευτής

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση της κα Ασημακοπούλου είχε ως αφορμή ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου, η οποία περιέγραφε την κατάσταση στην Παιδιατρική ως οριακή και επικίνδυνη, κάνοντας λόγο για απουσία ουσιαστικής παιδιατρικής κάλυψης. Στην ερώτησή της προς τον Υπουργό, η βουλευτής μετέφερε τις καταγγελίες των νοσοκομειακών γιατρών για τις δυσκολίες αντιμετώπισης παιδιατρικών περιστατικών, αλλά και για την ανάγκη εξεύρεσης μόνιμης λύσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών λόγω της τουριστικής κίνησης. Με βάση αυτές τις επισημάνσεις, η βουλευτής έθεσε δύο ερωτήματα προς τον Υπουργό. Το πρώτο αφορούσε την ανάγκη άμεσης παρέμβασης, ώστε να καθοριστεί ένα σαφές και ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης των παιδιατρικών περιστατικών μέχρι να δοθεί οριστική λύση. Το δεύτερο αφορούσε τη μόνιμη στελέχωση της Κλινικής, με την επαναπροκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων και την παροχή ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών.

Η δέσμευση για συνέχιση των προσπαθειών

Κλείνοντας την απάντησή του, ο Υπουργός Υγείας αναφέρεται στη συνεργασία της 6ης ΥΠΕ με το Υπουργείο και τη διοίκηση του Νοσοκομείου, υποστηρίζοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υγείας στα παιδιά της Ζακύνθου. Συγκεκριμένα, καταλήγει: «Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη το νησιωτικό χαρακτήρα της Ζακύνθου, σε διαρκή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκομείο, μεριμνά για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στον παιδικό πληθυσμό, ενώ συγχρόνως επιδιώκει σταθερά την πλήρη και μόνιμη στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής».

Γεωργία Καλαμαρά