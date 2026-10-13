Άδ. Γεωργιάδης για Παιδιατρική : “Οι κρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη – Δεν υπάρχει υποψήφιος για την πρόσληψη επικουρικού παιδιάτρου”

13/10/2026, 23:00