Κινητοποίηση για τη στελέχωση του Νοσοκομείου και τη δημόσια δωρεάν υγεία από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου

Σε κινητοποίηση έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προχώρησε το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου, διεκδικώντας την πλήρη στελέχωσή του με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και την εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης για όλους.

Τα μέλη του Συλλόγου εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους για τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίες, όπως επισήμαναν, έχουν ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία κλινικών και εξωτερικών ιατρείων, αλλά και την αυξημένη αναμονή για την εξυπηρέτηση των ασθενών. Παράλληλα, τόνισαν ότι πολλοί πολίτες, και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι, αναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιώτες γιατρούς, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη περιορισμένο εισόδημά τους.

Τα μέλη του Συλλόγου υπογράμμισαν την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του νοσοκομείου, αλλά και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νησί, ζητώντας από την κυβέρνηση, τον Βουλευτή Ζακύνθου και τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Τότα Ακτύπη, στάθηκε στην ανάγκη ουσιαστικής στελέχωσης των δημόσιων δομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη προσωπικού αφήνει ακάλυπτες τις ανάγκες ευάλωτων πολιτών. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για κοινή δράση με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας: «Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Τα δημόσια νοσηλευτικά και θεραπευτικά ιδρύματα δεν είναι για να υπάρχουν μόνο σαν κτιριακές υποδομές, αλλά πρέπει να είναι στελεχωμένα με το ανάλογο προσωπικό. Θα πρέπει το νοσοκομείο να συνδέεται με τις υποστηρικτικές δομές, όπως είναι ο Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, όπου πολλοί ανήμποροι ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα και προβλήματα έλλειψης αυτοφροντίδας , είναι σε αναμονή, διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Το θέμα είναι ότι δεν διορίζεται κόσμος. Εμείς κάνουμε μια έκκληση στον Βουλευτή, στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, στην Κυβέρνηση, σε όλους όσους έχουν πολιτική φωνή να ενωθούμε όλοι μαζί για να λειτουργήσει το πιο σημαντικό αγαθό που είναι η δημόσια υγεία».

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κ. Νίκος Φαραός, αναφέρθηκε στις σοβαρές ελλείψεις που αντιμετωπίζει το ΓΝΖ, δίνοντας έμφαση στην υποστελέχωση των κλινικών, στις δυσκολίες πρόσβασης των ασθενών σε ιατρικές ειδικότητες και στην ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: «Ξέρουμε ότι το νοσοκομείο έχει πάρα πολλές ελλείψεις και το κύριο πρόβλημα είναι η στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Από το οργανόγραμμα που έχει το νοσοκομείο μας καλύπτεται μόνο το 50% και λιγότερο ίσως σε νοσηλευτές και γιατρούς. Το αποτέλεσμα είναι να μην λειτουργούν οι κλινικές όπως θα έπρεπε. Η παιδιατρική υπολειτουργεί – σχεδόν δεν λειτουργεί με ένα γιατρό μόνιμο – που θα έπρεπε να έχει τέσσερις. Το νοσοκομείο δεν έχει στελέχωση, με αποτέλεσμα τα εξωτερικά ιατρεία που μας ενδιαφέρει εμάς τους συνταξιούχους άμεσα, να μην είναι με όλες τις ειδικότητες, να υπάρχει ένας μεγάλος χρόνος αναμονής, και είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουμε σε ιδιώτες, πληρώνοντας από την πενιχρή σύνταξη που έχει μείνει και μας κοστίζει πάρα πολύ το θέμα της υγείας μας».

Κλείνοντας μεταξύ άλλων, ο κ.Φαραός έκανε λόγο για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Ζάκυνθο, επισημαίνοντας τα προβλήματα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Καλλιθέας και τις ελλείψεις στα αγροτικά ιατρεία, προσθέτοντας την ανάγκη παροχής ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών στο νησί, καθώς και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και στέγασης.

Κυριακή Βυθούλκα