Ζάκυνθος | Σε συνέντευξη τύπου θα απαντήσει αύριο 14/10 ο Δήμαρχος Ζακύνθου μετά το πόρισμα για το έργο στα ορεινά

Σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο στις 11.30 το πρωί αύριο 14/10 , ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Στασινόπουλος αναμένεται να απαντήσει μετά το προσωρινό πόρισμα που αφορά τον έλεγχο κατασκευής του αγωγού ύδρευσης Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιο Λέοντα.

Η σχετική ενημέρωση: “Σας κάνουμε γνωστό ότι η προγραμματισμένη για αύριο στις 12 το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου στο γραφείο του Δημάρχου Ζακύνθου για την οποία σήμερα το πρωί λάβατε σχετικο email θα ξεκινήσει στις 11.30πμ με πρώτο θέμα την ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο αναφορικά με την Έκθεση Ελέγχου της κατασκευής του έργου του αγωγού υδροδότησης Λουχα – Γυρι”

Επίσης στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συνέντευξη τύπου αυτή τη φορά για το 2ο Zante Walk For The Cure που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το πρωί.

Η ενημέρωση

“Ο Δήμος Ζακύνθου και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος» καλούν τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε συνέντευξη Τύπου, με θέμα τη διοργάνωση του 2ου Zante Walk for the Cure, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και τα μηνύματα της φετινής διοργάνωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και τη στήριξη των γυναικών που δίνουν τη δική τους μάχη με τη νόσο. Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο γραφείο του Δημάρχου Ζακύνθου.

Η παρουσία των εκπροσώπων των ΜΜΕ θα συμβάλει στην ευρύτερη προβολή της διοργάνωσης και στη διάδοση του μηνύματος ότι η ενημέρωση, η πρόληψη και η αλληλεγγύη αποτελούν υπόθεση όλων μας”.