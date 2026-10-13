Σδούκου: Το ΠΑΣΟΚ είναι «ΣΥΡΙΖΑ 2», δεν συζητάμε καμία συγκυβέρνηση με το κόμμα



Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, πρωτιά Μητσοτάκη στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση και προβληματισμός για την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης καταγράφει η δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 27%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14,3% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 13,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 5,6% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,9%. Η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων καταγράφουν από 3,4%, ενώ το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3%.

Η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στο 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, οι Δημοκράτες στο 1,8%, η Νίκη στο 0,5% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 8,8%. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ φτάνει στο 29,6%, η ΕΛΑΣ στο 15,7% και το ΠΑΣΟΚ στο 14,6%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,6% και το ΚΚΕ 6,1%.

Στο ερώτημα για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 32,2%. Ακολουθεί η απάντηση «Κανέναν» με 20,7%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 13,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,6%. Ως προς την ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις, πρώτες επιλογές είναι οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες με 25,9%, η τηλεόραση με 21,8% και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 21,7%. Οι εφημερίδες συγκεντρώνουν 14,4%.

Για την επιλογή κόμματος, το 33% δηλώνει ότι επηρεάζεται κυρίως από την ιδεολογική και παραταξιακή ταύτιση, το 32% από την καταλληλότητα του υποψήφιου πρωθυπουργού και το 30% από το κομματικό πρόγραμμα. Στη σύγκριση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, το 40% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει καλύτερο πρόγραμμα, έναντι 21% που επιλέγει την ΕΛΑΣ. Αντίστοιχα, το 42% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ικανότερα στελέχη, ενώ το 40% αποδίδει στην ΕΛΑΣ ισχυρότερη ηγεσία.

Τέλος, το 61% εκτιμά ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η ΕΛΑΣ ασκούν πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 24% και η ΕΛΑΣ 15%, αποτυπώνοντας τη δυσπιστία σημαντικού μέρους των ερωτηθέντων απέναντι στην αντιπολίτευση.