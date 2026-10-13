Στον εισαγγελέα 42 κέντρα ομορφιάς στην Πάτρα – Ενέσεις μπότοξ σε νυχάδικα, έλεγχος σε ιατρεία

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα σχετικά με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε χώρους ομορφιάς και αισθητικής, όπως ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου.

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, η κ. Μαστοράκου γνωστοποίησε ότι, μετά την υπόθεση Μαζωνάκη, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 42 κέντρα ομορφιάς και αισθητικής, καθώς και σε άλλους χώρους, στο πλαίσιο της διερεύνησης καταγγελιών και πληροφοριών για την εκτέλεση ιατρικών πράξεων από μη αρμόδιους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από τους ελέγχους προέκυψαν ενδείξεις παραβατικής δραστηριότητας σε χώρους που δεν είναι αδειοδοτημένοι για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Μεταξύ των περιπτώσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται παρεμβάσεις με ενέσιμες ουσίες, όπως το Botox, ακόμη και σε χώρους που δεν συνδέονται με την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως τα νυχάδικα. Παράλληλα, ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης εντοπίστηκαν σε πέντε ιατρεία της πόλης. Όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες, σύμφωνα με την αξιολόγηση που παρουσιάστηκε, δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις.

Στο μικροσκόπιο οι περιπτώσεις

Η κ. Μαστοράκου επισήμανε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται η διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στις αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων η Αστυνομία και η Εισαγγελία, προκειμένου να εξεταστούν στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η υπόθεση αναδεικνύει το ζήτημα της διενέργειας ενέσιμων και άλλων παρεμβατικών πράξεων σε χώρους που ενδέχεται να μην πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η διερεύνηση των επιμέρους περιστατικών αναμένεται να αποσαφηνίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, καθώς και τυχόν ευθύνες. Τα ευρήματα επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας των πολιτών και διασφάλισης ότι πράξεις που απαιτούν ιατρική ιδιότητα και εξειδίκευση πραγματοποιούνται από αρμόδιους επαγγελματίες, σε κατάλληλους και νόμιμα λειτουργούντες χώρους.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση για το όλο θέμα σε μία προσπάθεια να ενημερώσει το κοινό. Στην ανακοίνωσή αναφέρει τα εξής: “Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής για την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διασφάλιση της νόμιμης άσκησης της ιατρικής και την προστασία των πολιτών από παραπλανητικές πρακτικές, προχώρησε σε συστηματική διερεύνηση δημόσιων διαφημιστικών αναρτήσεων, ιστοσελίδων και καταγγελιών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και αισθητικής με πιθανή εκτέλεση ιατρικών πράξεων στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Το τελικό πόρισμα κατατέθηκε ενώπιον αστυνομικών και Εισαγγελικών αρχών.

Ποιες πράξεις επιτρέπονται και υπό ποιες προϋποθέσεις

Οι ενέσιμες αισθητικές εφαρμογές είναι ιατρικές πράξεις. Η ασφάλεια του πολίτη προϋποθέτει κατάλληλο ιατρό, νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο και πιστοποιημένα υλικά.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ενημερώνει τους πολίτες ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με την άσκηση της ιατρικής.

Τι επιτρέπεται

Botox και ενέσιμο υαλουρονικό οξύ: Αποτελούν ιατρικές πράξεις. Σύμφωνα με τις σχετικές διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας, οι αισθητικές εφαρμογές τους διενεργούνται από ειδικευμένους ιατρούς των ειδικοτήτων Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Χώρος εφαρμογής: Η πράξη πρέπει να πραγματοποιείται σε νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο, με τήρηση των προβλεπόμενων όρων λειτουργίας και των κανόνων ασφάλειας.

Υλικά: Πρέπει να χρησιμοποιούνται νόμιμα κυκλοφορούντα, κατάλληλα και πιστοποιημένα προϊόντα, με δυνατότητα ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας.

Ο θεραπευτικός βελονισμός αποτελεί πράξη που, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), ασκείται από ιατρούς με την απαιτούμενη εκπαίδευση και υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η ομοιοπαθητική πρακτική, όταν αναφέρεται ως δραστηριότητα αδειοδοτημένου ιατρείου και ασκείται από ιατρό, δεν συνιστά από μόνη της στοιχείο παράνομης λειτουργίας. Η αξιολόγηση τυχόν ισχυρισμών γίνεται με βάση την ιατρική δεοντολογία και τις σχετικές επιστημονικές θέσεις του ΚΕΣΥ.

Οι εξετάσεις τροφικής δυσανεξίας έναντι τροφών είναι έγκριτη διαγνωστική μέθοδος που όμως δεν αναγνωρίζονται ως αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδος για τον καθορισμό διαιτολογίων απώλειας βάρους.

Ο βιοσυντονισμός δεν αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος και δεν υφίσταται ο όρος κβαντική ιατρική.

Στην ιστοσελίδα του ΙΣΠ αναγράφονται όλα τα ονόματα των ιατρών μελών της και των αδειοδοτημένων ιατρείων.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η χρήση ιατρικών ή επιστημονικών τίτλων χωρίς νόμιμη αναγνώριση, καθώς και η διαφήμιση ή παροχή ιατρικών πράξεων από μη δικαιούμενα πρόσωπα, εγείρουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν επιλέγουν υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως ιατρικές, θεραπευτικές ή επεμβατικές αισθητικές πράξεις.

Πριν από οποιαδήποτε τέτοια πράξη, είναι σημαντικό να επιβεβαιώνουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει τη νόμιμη ιδιότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και ότι ο χώρος λειτουργεί με την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας.

Η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με την άσκηση της ιατρικής. Η παρουσίαση μιας υπηρεσίας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον ιατρικό της χαρακτήρα, όταν αυτή συνιστά, από τη φύση της, ιατρική πράξη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά, με αντικειμενικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στη νομιμότητα, προκειμένου να προστατεύει τη δημόσια υγεία, τους πολίτες και το κύρος του ιατρικού λειτουργήμα