Δυτική Ελλάδα: Εφιάλτης για δύο αδέλφια όταν μπούκαραν στο σπίτι τους τρεις διαρρήκτες

Διαρρήκτες μπούκαραν σε σπίτι την ώρα που μέσα βρίσκονταν δύο αδέλφια.

Τον τρόμο έζησαν δύο αδέλφια στον οικισμό Αγίου Πολυκάρπου στα Μαλάματα Δωρίδας, τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν εισέβαλλαν στο σπίτι τους τρεις αλλοδαποί. Σύμφωνα με το nafpaktianews, μια γυναίκα διατηρεί κατάστημα και συγκεκριμένα μίνι μάρκετ στο ισόγειο οικοδομής και στον πρώτο όροφο βρίσκεται το σπίτι της.

Η κοινωνία της περιοχής γνώριζε ότι η 60χρονη γυναίκα μένει μόνη της, ενώ ο αδελφός της διαμένει μόνιμα στην Αθήνα. Όμως τις ημέρες αυτές, ο αδελφός της επέστρεψε από την Αθήνα και την επισκέφθηκε την αδελφή του, λεπτομέρεια που ίσως δεν γνώριζαν οι τρεις αλλοδαποί που αποφάσισαν να διαρρήξουν το σπίτι και να κλέψουν ότι βρουν. Έτσι και έγινε, οι τρεις δράστες, μπήκαν νυχτερινές ώρες στο σπίτι.

Όμως ξύπνησαν τα δύο αδέλφια που ήρθαν αντιμέτωποι με τους διαρρήκτες, οι οποίοι δεν περίμεναν την παρουσία δεύτερου προσώπου στο σπίτι. Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, έντρομοι φώναζαν για βοήθεια και οι φωνές τους ήταν αυτές που αφενός έδιωξαν άρον άρον τους διαρρήκτες, αφετέρου κινητοποίησαν τους γείτονες που ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία.

Ωστόσο οι δράστες επωφελούμενοι το σκοτάδι εξαφανίστηκαν ενώ από ότι φάνηκε γνώριζαν καλά τα κατατόπια της περιοχής. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών κάνει το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου που συλλέγει πληροφορίες για το περιστατικό.