“Όλες και όλοι στα δικαστήρια την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου” | Κάλεσμα του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου για την δίωξη των 18 αγροτών

Σε νέο κάλεσμα συμπαράστασης και στήριξης στους 18 αγρότες που έχουν διωχθεί και θα περάσουν από την πόρτα του δικαστηρίου προχώρησε ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου. Στην ανακοίνωση του ζητάει όλοι να δώσουν βροντερό παρών στις 9 το πρωί στο δικαστήριο και να στηρίξουν όσους διώκονται, ενώ για άλλη μια φορά αφήνει αιχμές για το κράτος και την στάση του στον αγώνα των αγροτών.

Η ανακοίνωση του

“Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου καλεί σε συμπαράσταση και στήριξη όλα τα μέλη του και όλους τους Ζακυνθινούς την Παρασκευή 16/10, από τις 9:00 το πρωί, στα Δικαστήρια Ζακύνθου.

Εκεί θα δικαστούν οι συνάδελφοί μας, επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν το αυτονόητο: να μπορούν να ζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους μέσα από τη δουλειά τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους, ώστε να παράγουν τροφή για τον λαό.

Το ξεκλήρισμα της αγροτιάς προχωρά με γοργούς ρυθμούς, με όλα τα μέσα που διαθέτει η κυβέρνηση. Στη θέση των διωκόμενων θα έπρεπε να βρίσκονται όλοι αυτοί που κατασπάραξαν και λεηλάτησαν το εισόδημα του αγρότη και τον έβγαλαν στον δρόμο της διεκδίκησης. Δεν είναι άλλοι από τα «παιδιά» των κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και των συνεργαζόμενων κομμάτων) που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο παρασιτούν πάνω στον κόπο και στον μόχθο των τίμιων αγροτών, πάντα με τις πλάτες όσων κατέχουν την εξουσία.

Η αναγκαιότητα να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή στον τόπο μας είναι υψίστης σημασίας. Όσο η κυβέρνηση της ΝΔ εμπλέκει όλο και πιο βαθιά τη χώρα σε «πολεμικά παιχνίδια», τόσο καταλαβαίνει ο καθένας τη σημασία που έχει για τον λαό να υπάρχει πρωτογενής τομέας, διαφορετικά, σε μια δυσάρεστη κατάσταση, ο λαός θα τρέφεται με «πυραύλους και ξενοδοχεία».

Η δίκη αυτή σκοπό έχει να τρομοκρατήσει και να εκφοβίσει το αγροτικό κίνημα, αλλά και όποιον άλλον αντιστέκεται ή σκέφτεται να αντιδράσει οργανωμένα για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του. Την Παρασκευή 16/10, με την παρουσία μας έξω από τα δικαστήρια, δίνουμε δύναμη στους αγρότες μας που θα δικαστούν, αλλά παράλληλα δηλώνουμε με θάρρος και γενναιότητα ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μας φοβίζει και να μας κάνει να σκύβουμε το κεφάλι.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10 ΑΠΟ ΤΙΣ 9:00 ΤΟ ΠΡΩΙ!”.