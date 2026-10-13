“Ξεκινά την Τετάρτη η ουσιαστική εφαρμογή της ανακύκλωσης στη Ζάκυνθο” | Η ανακοίνωση του Δήμου και της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας αναφέροντας ότι από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ξεκινάει η ουσιαστική εφαρμογή της ανακύκλωσης στη Ζάκυνθο. Παράλληλα επισημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασίας ανάληψης των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρίας αναφορικά με την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων. Στο δελτίο τύπου γίνεται και κάλεσμα προς τους συμπολίτες και τους επιχειρηματίες να συνεισφέρουν και δίνονται ακριβείς οδηγίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: “Από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ξεκινά η πραγματική ανακύκλωση στη Ζάκυνθο. Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού ότι από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 ξεκινά η ουσιαστική εφαρμογή της ανακύκλωσης στη Ζάκυνθο, με στόχο τη μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας.

Η έναρξη αυτής της προσπάθειας πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης του συνόλου των συμβατικών υποχρεώσεων από την ανάδοχο εταιρεία ΞΕΝΟΣ ΑΤΕΒΕ, όσον αφορά την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων.

Για να πετύχει αυτή η νέα προσπάθεια, είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή όλων. Καλούμε κάθε συμπολίτη μας, καθώς και όλες τις επιχειρήσεις του νησιού, να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά από τα κοινά απορρίμματα και να τοποθετούν στους μπλε κάδους χύμα, χωρίς σακούλα, αποκλειστικά καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά από τα παρακάτω ρεύματα:

– Πλαστικό: πλαστικά μπουκάλια νερού και αναψυκτικών, πλαστικά δοχεία απορρυπαντικών, χλωρίνης κ.ά.

– Μέταλλο: κουτάκια αλουμινίου από αναψυκτικά και άλλα ποτά, καθώς και μεταλλικές κονσέρβες από λευκοσίδηρο.

– Χαρτί και χαρτόνι: καθαρά χαρτιά, χαρτοκιβώτια και χάρτινες συσκευασίες.

Ιδιαίτερη προσοχή: Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να είναι άδεια και καθαρά, χωρίς υπολείμματα τροφών, οργανικών ή άλλων ρυπογόνων υλικών. Δεν επιτρέπεται η ανάμειξή τους με κοινά σκουπίδια, ούτε η τοποθέτησή τους μέσα σε δεμένες σακούλες.

Ειδικά τα χάρτινα κουτιά και τα χαρτόνια πρέπει να είναι σπασμένα ή διπλωμένα και να τοποθετούνται στοιβαγμένα μέσα στον μπλε κάδο, ώστε να καταλαμβάνουν τον μικρότερο δυνατό χώρο. Οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά, όπως η απόρριψη ολόκληρων ή ογκωδών χαρτοκιβωτίων εκτός του κάδου ή η εναπόθεση υλικών γύρω από αυτόν, είναι αντίθετη με τον Κανονισμό Καθαριότητας και επιφέρει την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Η ανακύκλωση δεν είναι απλώς μια υποχρέωση του Δήμου. Είναι υπόθεση όλων μας και προϋποθέτει αλλαγή καθημερινών συνηθειών, υπευθυνότητα και συνεργασία.

Με τη σωστή διαλογή στην πηγή μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων που οδηγούνται προς διαχείριση, να αξιοποιήσουμε ξανά πολύτιμα υλικά και να συμβάλουμε σε μια καθαρότερη, πιο βιώσιμη Ζάκυνθο.

Η επιτυχία της ανακύκλωσης εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων μας.

Ας κάνουμε όλοι μαζί μια νέα αρχή, με σεβασμό στον τόπο μας, στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές.

Λιγότερα σύμμεικτα απορρίμματα – Περισσότερη ανακύκλωση – Καθαρότερη Ζάκυνθος.

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αντιδημαρχία Καθαριότητας”.