197 τροχονομικές παραβάσεις στη Ζάκυνθο από 4 έως 10 Οκτωβρίου | 667 στο Ιόνιο

Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας για την αντιμετώπιση παραβατικών και επικίνδυνων-αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Ειδικότερα, την προηγούμενη εβδομάδα (4-10-2026 έως την 10-10-2026), διενεργήθηκαν -2.221- τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων, βεβαιώθηκαν -667- παραβάσεις (-249- στην Κέρκυρα, -197- στη Ζάκυνθο, -119- στη Λευκάδα και -102- στην Κεφαλονιά) και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:

-145- για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-83- για υπερβολική ταχύτητα,

-25- για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

-14- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

-14- για ΚΤΕΟ,

-12- για ασφαλιστήριο συμβόλαιο,

-9- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-9- για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,

-6- για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση και

-350- άλλες παραβάσεις.

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.