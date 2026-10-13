Σύλλογος Γονέων 1ου ΓΕΛ: Αιχμηρή απάντηση στις δηλώσεις του Δ/ντή Δευτεροβάθμιας

«Αντί να αναζητούνται ευθύνες στους γονείς, να δοθούν απαντήσεις για τα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου απαντά στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάνοντας λόγο για προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών προς τους Συλλόγους Γονέων.



«Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου θεωρούμε απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα καθώς η προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών προς τους Συλλόγους Γονέων δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη», σημειώνεται αρχικά.

Για την παρουσία των ποντικών στο σχολείο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δηλώνει πως δεν είχε καμία ενημέρωση, ενώ, ταυτόχρονα επισημαίνει ότι την ευθύνη για την υγιεινή και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων την φέρουν οι αρμόδιοι φορείς και όχι οι γονείς. «Σχετικά με το ζήτημα της παρουσίας ποντικών στο σχολείο, ο Σύλλογός μας δεν είχε καμία ενημέρωση για το περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ευθύνη για την υγιεινή, την ασφάλεια και την καταλληλότητα των σχολικών εγκαταστάσεων ανήκει στους αρμόδιους φορείς και όχι στους γονείς. Οι Σύλλογοι Γονέων δεν αποτελούν ούτε υπηρεσίες συντήρησης ούτε μηχανισμό υποκατάστασης των αρμόδιων αρχών. Αντί λοιπόν να αναζητούνται ευθύνες στους γονείς, θα ήταν προτιμότερο να δοθούν απαντήσεις για τα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο μας».

Επιπρόσθετα, ο Σύλλογος κάνει ειδική αναφορά στα πολυπληθή τμήματα της Α’ Λυκείου, καθώς και στο ανεκπλήρωτο αίτημα για δημιουργία επιπλέον τμήματος. «Στην Α΄ Λυκείου υπάρχουν τμήματα με 27 και 28 μαθητές. Έχει ζητηθεί η δημιουργία επιπλέον τμήματος ώστε να αποσυμφορηθούν οι τάξεις και να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας. Ωστόσο, το αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό. Αλήθεια, θεωρεί ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι αυτές είναι οι κατάλληλες παιδαγωγικές συνθήκες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς;» , αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ακολούθως, εστιάζει στην παρέμβασή του για την αντιμετώπιση σοβαρού προβλήματος στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σχολείου. «Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι μετά από παρεμβάσεις και πιέσεις του Συλλόγου μας αντιμετωπίστηκε το σοβαρό πρόβλημα με τον ηλεκτρολογικό πίνακα του σχολείου, ο οποίος βρισκόταν εκτεθειμένος σε νερά κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορούσε άμεσα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ίσως λοιπόν θα ήταν χρήσιμο να αναγνωρίζεται και ο ρόλος των γονέων στην ανάδειξη και αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων αντί να επιχειρείται η απαξίωσή τους».

Όπως διευκρινίζει ο Σύλλογος, δεν αρνήθηκε τη συνάντηση με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας. Αντιθέτως, ζητά ουσιαστικό διάλογο και συγκεκριμένες λύσεις και απαντήσεις. «Όσον αφορά τη συνάντηση που έχει ζητηθεί από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να διευκρινίσουμε ότι ουδέποτε αρνηθήκαμε να πραγματοποιηθεί. Τα μέλη του Συλλόγου είμαστε εργαζόμενοι γονείς με επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις και βρισκόμασταν ήδη στη διαδικασία συνεννόησης για τον καθορισμό της. Μάλιστα, ο πρόεδρός μας είχε ενημερώσει ότι η συνάντηση θα προγραμματιζόταν άμεσα, την Τρίτη ή την Τετάρτη. Προφανώς, η δημόσια συνέντευξη πρόλαβε τη συνάντηση. Θεωρούμε ότι η συνεργασία με τους εκπροσώπους των γονέων δεν μπορεί να γίνεται με όρους δημόσιων αιχμών και απόδοσης ευθυνών. Χρειάζεται ουσιαστικός διάλογος, σεβασμός στους θεσμικούς ρόλους και κυρίως διάθεση επίλυσης των προβλημάτων».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου καταλήγει ως εξής: «Οι γονείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα προβλήματα των σχολείων. Είμαστε εκείνοι που καθημερινά τα αναδεικνύουμε και διεκδικούμε λύσεις. Αντί λοιπόν να μεταφέρονται οι ευθύνες από τον έναν στον άλλον, περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και ενέργειες για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, τις συνθήκες φοίτησης των παιδιών μας και κυρίως για το αίτημα δημιουργίας επιπλέον τμήματος στην Α΄ Λυκείου. Γιατί τελικά το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα αποποιηθεί την ευθύνη αλλά ποιος θα την αναλάβει».