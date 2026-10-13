Ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο Χέλμη: «Έναστρη νύχτα, ταξίδι από την Πούλια στον Αυγερινό»

Το Μουσείο Χέλμη σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού υποδέχεται τους μαθητές των τοπικών σχολείων μέσα από την διοργάνωση τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δημιουργικών εργαστηρίων τέχνης για τους ελληνικούς αστερισμούς. Η δράση θα διαρκέσει από τις 19 έως και τις 23 Οκτωβρίου 2026 και βασίζεται σε λαϊκές, παραδοσιακές δοξασίες και πεποιθήσεις των ανθρώπων για τους αστερισμούς που φέρουν αρχαία ελληνικά ονόματα της Ελληνικής Μυθολογίας.

Με τον τρόπο αυτό, ενθαρρύνονται η εικαστική δημιουργία και η παροχή εκπαιδευτικών εφοδίων από το Μουσείο, προκειμένου οι “εκκολαπτόμενοι καλλιτέχνες” να συμπληρώσουν πρότερες γνώσεις, καλλιεργώντας τις πνευματικές, επικοινωνιακές και χειροτεχνικές τους δεξιότητες.

Η «έναστρη νύχτα, ταξίδι από την Πούλια στον Αυγερινό» είναι εμπνευσμένη από τον ομώνυμο πίνακα νυκτερινού ουρανού του Βαν Γκονγκ. Πρόκειται για ένα πρότζεκτ θεωρητικό και εικαστικό, που βασίζεται στους αρχαίους μύθους και παραμύθια που υποδηλώσαν το ενδιαφέρον του ανθρώπου από τους αρχαίους χρόνους να αναγνωρίσει, παρατηρώντας και σχεδιάζοντας τους αστερισμούς με ελληνικές ονομασίες. Πρόκειται για ένα ταξίδι, το οποίο αντλώντας στοιχεία από την ιστορία και την αστρονομία δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν όψεις της αστρονομίας μέσα από τη Ζακυνθινή μυθοπλασία, να ακούσουν αφηγήσεις και να παράγουν έργα τέχνης και κατασκευές.

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων που θα διεξαχθούν στο Μουσείο Χέλμη βασίζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης. Το γνωστικό αντικείμενο των προγραμμάτων θα είναι διαθέσιμο και ως θεματική έκθεση για μαθητές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο της Ζακύνθου όσο και της Κεφαλονιάς.

Τα τρία εκπαιδευτικά προγράμματα

1.Πρόγραμμα ζωντανής αφήγησης παραμυθιού, μουσικοκινητικής αγωγής και εικαστικής κατασκευής από την Μουσειοπαιδαγωγό Ζωή Νικητάκη: Αφορά τους συμβολισμούς των αστερισμών της Αρχαίας Ελλάδας και τις εικαστικές δυνατότητες εικονογράφισης. Εστιάζει στην Δραματοποίηση και Αφήγηση του Ζακυνθινού Παραμυθιού της «Πούλιας και Αυγερινού», (καταγεγραμμένο από την Μ. Μινώτου το 1920 σε ζακυνθινά χωριά), το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα παραδοσιακής μυθοπλασίας της Ζακυνθινής υπαίθρου και αναπόσπαστο κομμάτι άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς επάνω στο οποίο η παιδαγωγός θα αρθρώσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εμπεριέχει δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων, αφήγηση της πλοκής και εμψύχωση με εφαρμογές «ψυχοδυναμικής χρωματοθεραπείας», επίδειξη εικόνων και βιωματικές εφαρμογές. Στο εκπαιδευτικό εργαστήριο οι μαθητές θα προβούν σε κατασκευή ζωγραφισμένης χαρτονένιας φιγούρας ηρώων του παραμυθιού.

2.Εργαστήριο χαρακτικής με θέμα την εικονογράφηση αστερισμών από τον χαράκτη Στάθη Ανδρουτσάκη, όπου θα αξιοποιηθούν: ξύλινες και πλαστικές σφραγίδες, η τεχνική σφράγισης και χάραξης, τεχνικής Α/Μ έγχρωμης εκτύπωσης με πρέσα χαρακτικής. Τα αυθεντικά δείγματα μετεωριτών που θα αξιοποιηθούν από τον παιδαγωγό δύνανται να λειτουργήσουν ως «απτικά εκθέματα» για την χαρτογράφηση και αναγνώριση της μορφής των αστερισμών.

3.Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αστερισμοί, Μετέωρα, Μετεωρίτες και Πεφταστέρια στην Αρχαία Ελλάδα». Η δράση θα παρουσιαστεί από τον Τ. Θεοδοσίου, ιδρυτή του Μουσείου Μετεωριτών Αθήνας. Θα αποτελεί ένα νοερό ταξίδι με οπτικοακουστικά μέσα, προβολές και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που θα μεταφέρει τους συμμετέχοντες στον ναό του Απόλλωνα για να μάθουν για την «Ιερή Πέτρα, τον Ομφαλό των Δελφών και τις ιστορίες προέλευσής της».

Η δράση ολοκληρώνεται με παιχνίδι αναζήτησης θησαυρού μετεωριτών στον κήπο του Μουσείου Χέλμη, ενώ μετά την ανατροφοδότηση των ομάδων των παιδιών, θα διατεθούν σπαράγματα μετεωριτών στους συμμετέχοντες. Επίσης, θα λάβει χώρα εικαστική δράση, εικαστικό εργαστήριο ζωγραφικής «προσωπικού – ουράνιου συμβόλου» σε βότσαλο, κατά το οποίο οι συμμετέχοντες θα επιλέξουν ένα ουράνιο στοιχείο – αστερισμό ή και ζώδιο / αστερισμό του μαθητή. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και η ανατροφοδότηση από τον παιδαγωγό θα βοηθήσει στον ενεργό διάλογο, τη βιωματική μάθηση και την απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από την σημειολογία των αστερισμών μέσω της ζωγραφικής.

Το Μουσείο Χέλμη φιλοδοξεί ότι η διαθεματική προσέγγιση αστρονομίας, τέχνης, ιστορίας και αρχαιολογίας, με τη σύμπραξη μιας συμβολικής και δημιουργικής έκφρασης μέσω της κατασκευής θα δώσει διέξοδο από την διερευνητική μάθηση στην προσωπική έκφραση και ερμηνεία του μαθητή. Το κόστος συμμετοχής θα είναι πέντε ευρώ ανά άτομο. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: museumhelmis@gmail.com ή στο τηλ.: 6974892996. Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Μαρία Θεοδωρακοπούλου.