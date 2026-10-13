Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το 2ο Zante Walk for the Cure

Το Zante Walk for the Cure πραγματοποιείται κάθε χρόνο με στόχο την ευαισθητοποίηση- ενημέρωση του κοινού γύρω από τον καρκίνο του μαστού, την ενδυνάμωση- στήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν την ασθένεια καθώς και την απόδοση τιμής στη μνήμη όσων έφυγαν νωρίς από κοντά μας.

2ο Zante Walk for the Cure

To Zante Walk for the Cure επιστρέφει για 2η χρονιά, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, με συνδιοργανωτές τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου «ο Άγιος» και τον Δήμο Ζακύνθου.

Με αφετηρία την πλατεία των Αγίων Σαράντα (αρχή πεζόδρομου Αλεξάνδρου Ρώμα), και ώρα 10.30 π.μ. εκατοντάδες, μικρά και μεγάλα βήματα ενώνονται, για ακόμα μια χρονιά, και μεταφέρουν σε κάθε γωνιά της πόλης, το μήνυμα πώς ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Στον συμβολικό περίπατό μας (το «ροζ μίλι») μπορεί να συμμετέχει και είναι ευπρόσδεκτος οποιοσδήποτε το επιθυμεί, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ομάδας, επιλέγοντας να στείλει και το δικό του/τους προσωπικό μήνυμα, πάνω σε λευκά και ροζ t-shirt! Γυναίκες, άνδρες, παιδιά, μωρά στα καρότσια τους, σκυλάκια θα περπατήσουμε Μαζί… γιατί Όλοι ΜΑΖΙ, είμαστε ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ από τον καρκίνο του μαστού.

Στην ανακοίνωση των διοργανωτών, αναφέρεται: “Φτάνοντας στην πλατεία Διονυσίου Σολωμού, ώρα 11.00 π.μ., έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο και ζωντανό μουσικο – χορευτικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, παράλληλα με συνεχείς δράσεις πρόληψης- ενημέρωσης ενώ με τη βοήθεια της μεγάλης δύναμής μας, των εθελοντών, των φίλων και υποστηρικτών μας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα υπάρχουν διαθέσιμα ενημερωτικά φυλλάδια (ευγενική προσφορά του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»), αιτήσεις εγγραφής μελών στον Σύλλογό μας καθώς και τα ερωτηματολόγια της μεγάλης έρευνας για τον καρκίνο στη Ζάκυνθο. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, όλη η πόλη γιορτάζει μαζί μας! Σας καλούμε, λοιπόν, όλες και όλους να γίνετε μέρος αυτής της κίνησης ζωής, που κάθε χρόνο γεμίζει την πόλη της Ζακύνθου με ροζ χρώματα και δημιουργεί μια μεγάλη ασπίδα αγάπης, αλληλεγγύης, δύναμης και ελπίδας απέναντι στη νόσο, στηρίζοντας ουσιαστικά την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Φέτος, για πρώτη φορά, σε ρόλο Πρωταγωνιστή οι Survivors συμπατριώτισσές μας. Αν έχεις βιώσει καρκίνο του μαστού, τότε αυτή η μέρα είναι δική σου! Ανυπομονούμε να βρεθούμε και φέτος δίπλα Σας, στέλνοντας το μήνυμα ότι: Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Κάθε δικό ΜΑΣ βήμα είναι ένα μήνυμα στήριξης, προς κάθε γυναίκα που παλεύει με τη νόσο”.