Κέρκυρα | Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων επισκέφθηκε ο Ινδός Πρέσβης (βίντεο)

Σε μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας προχωρά η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αναζητώντας νέες ευκαιρίες σε δύο σημαντικές διεθνείς αγορές, την Ινδία και τη Σουηδία. Επιχειρηματίες από τις δύο χώρες βρέθηκαν σε Κεφαλονιά και Κέρκυρα, πραγματοποιώντας επαφές με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς. Στόχος είναι η ενίσχυση του τουρισμού, η προώθηση των προϊόντων των Ιονίων Νήσων και η δημιουργία σταθερών εμπορικών συνεργασιών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης η γαστρονομία, ο πρωτογενής τομέας και οι νέες δυνατότητες που ανοίγει η ινδική αγορά.

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