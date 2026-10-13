Περηφάνια χωρίς αντίκρισμα (;)

Η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο έχει ήδη χαρακτηριστεί από πολλούς ως η «ομιλία της χρονιάς».

Ήταν πράγματι εξαιρετική. Αναφέρθηκε στην Αθήνα και στην Ακρόπολη ως σύμβολα μιας κληρονομιάς που υπερβαίνουν τα όρια της αρχαίας πόλης, μνημόνευσε τον Αριστοτέλη και τον Πλούταρχο, μίλησε για τη φιλοσοφία, την ιστορία, την επιστήμη και την αναζήτηση της γνώσης και τόνισε πως η ελληνική κληρονομιά αποτέλεσε ένα από τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομήθηκαν θεσμοί του δυτικού κόσμου.

Παρόμοιες αναφορές γίνονται κάθε φορά που ξένος ηγέτης επισκέπτεται τη χώρα μας. Και κάθε φορά μας κάνουν να αισθανόμαστε βαθύτατη ικανοποίηση.

Σαφώς και νιώθουμε περήφανοι για την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και το γεγονός ότι η χώρα μας άφησε τόσο βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ωστόσο, τέτοιες ομιλίες μας φέρνουν αναντίρρητα αντιμέτωπους αφενός με το ερώτημα αν αποτελούμε άξιους συνεχιστές όλων όσα κληρονομήσαμε και αφετέρου με το χρέος μας να διαφυλάξουμε και να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές την πλούσια κληρονομιά μας.

Σε ποιον βαθμό, όμως, η κληρονομιά που μας κάνει περήφανους αποτελεί πραγματικά κτήμα μας; Πόσο κοντά βρισκόμαστε στη σκέψη του Αριστοτέλη, πόσο καλά γνωρίζουμε τα έργα του Σοφοκλή και του Αισχύλου; Δευτερευόντως, είμαστε περήφανοι για τον Αριστοτέλη και την αναζήτηση της γνώσης, αλλά πόσο επενδύουμε στην Παιδεία; Είμαστε περήφανοι για την δημοκρατία, αλλά πόσο καλά λειτουργούν σήμερα οι θεσμοί;

Η εθνική υπερηφάνεια είναι ένα ισχυρό συναίσθημα. Έχει τη δύναμη να μας ενώσει και να μας εμπνεύσει. Από την άλλη, μπορεί να γίνει και ένα βολικό «καταφύγιο», όταν περιορίζεται αποκλειστικά στην επίκληση του παρελθόντος και μας απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του παρόντος. Η σπουδαία ιστορία μας είναι δεδομένη. Ας αναρωτηθούμε, λοιπόν: σήμερα έχουμε λόγους για να είμαστε εξίσου περήφανοι για το παρόν μας;

Σοφία Βαρδακαστάνη